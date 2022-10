Bahrenborsteler Votum gegen gemeinsamen Bauhof

Von: Sylvia Wendt

Ohne Bahrenborstel: Ein gemeinsamer Bauhof für die Samtgemeinde Kirchdorf bleibt in den Planungen – jetzt für fünf Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde. Archi © Zumaya

Stimmen-Gleichstand bedeutet „abgelehnt“ / Gemeinderat ändert Straßenbeleuchtungszeiten

Bahrenborstel – Wenn der Rat der Gemeinde Bahrenborstel in einer Entscheidung Stimmengleichheit notiert, bedeutet das in der Praxis: abgelehnt. Deshalb sind eigentlich elf Ratsmitglieder im Dienst der Kommune. Am Mittwochabend fehlte Ratsherr Detlef Nuttelmann, damit waren nur zehn stimmberechtigte Mitglieder unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Stelloh versammelt.

Auf der Tagesordnung stand die Entscheidung zur Übertragung der Aufgabe „Betrieb eines kommunalen Bauhofes“ auf die Samtgemeinde Kirchdorf. In mehreren Dienstbesprechungen und Gesprächen haben Ratsmitglieder und Verwaltung das Thema erörtert.

Und am Mittwoch entbrannte erneut die Diskussion über das Für und Wider. Wie berichtet, sind in fünf von sechs Mitgliedsgemeinden eigene Bauhofmitarbeiter tätig, ein Großteil dieser Mitarbeiter scheidet in den nächsten fünf bis sechs Jahren aus dem Berufsleben aus. Die Ausstattung sei unterschiedlich. Als Hauptgründe für einen Zusammenschluss sind der effektivere Personaleinsatz (nicht alle Arbeiten dürfen alleine ausgeführt werden), eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Teams (nicht überall gibt es Sozialräume) sowie die wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Fahrzeug- und Maschinenbestandes genannt.

Der Bahrenborsteler Rat zeigte sich zweigeteilt in der Auffassung zur Zusammenlegung. Die genannten Vorteile bestätigte die eine Gruppe, während die andere argumentierte: „Das läuft doch gut bei uns, das wollen wir beibehalten.“ Offen ist allerdings, wie es nach der Pensionierung des aktuellen Bauhofmitarbeiters weitergeht, dessen Ruhestand schon „in Sichtweite“ sein soll. Während Thomas Niemeyer, Christoph Hormann, Sebastian Rohlfs, Manfred Koch und Matthias Stelloh für die Übertragung der Bauhofaufgaben auf die Samtgemeinde stimmten, sprachen sich Tobias Pohl, Bianca Rethorn-Pohl, Frank Brokate, Thorsten Ihlo und Dennis Kemmann dagegen aus. „Schade, dass es nicht mit allen zusammengeht“, befand Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Das sei aber gelebte Demokratie. Die Verwaltung werde die Pläne weiterhin vorantreiben, dann für fünf Mitgliedskommunen (statt sechs) und die Samtgemeinde Kirchdorf. Die Planungen stehen für die nächsten öffentlichen Sitzungen des Ausschusses für Gemeindeentwicklung (5. Oktober, 18 Uhr, Rathaus) sowie des Samtgemeinderates Kirchdorf (13. Oktober, 18.30 Uhr, Turnhalle Barenburg) weiterhin auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Matthias Stelloh kündigte Änderungen der Straßenbeleuchtungszeiten in der Gemeinde an. Der Rat habe sich angesichts der unsicheren Energieversorgung entschieden, die Schaltzeiten anzupassen. Künftig werden die Laternen sonntags bis donnerstags um 22.30 Uhr ausgeschaltet, freitags und samstags um Mitternacht. Eingeschaltet werden sie jeden Tag um 6 Uhr. Die Schaltzeiten würden durch synchronisierte Dämmerungsschalter erfolgen. Momentan seien die Schaltzeiten noch recht unterschiedlich, erklärte Stelloh. An besonderen „Feiertagen“ (Weihnachten, Silvester, Schützenfest) werden die Laternen die Nacht über brennen. Vorbereitet werden soll, dass alle Straßenlampen in der Kommune auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden. Das werde aber aufgrund der notwendigen Vorbereitungen, unter anderem die Ausschreibung der Arbeiten, noch eine Weile dauern. Die notwendigen Gelder sollen in den Haushaltsplan 2023 eingestellt werden.

Bürgermeister Matthias Stelloh wies auf die bevorstehenden Erntefeste hin, am 1. Oktober in Holzhausen und am 8. Oktober in Bahrenborstel. Die Erntekrone werde in diesem Jahr die Kirche schmücken: Der Erntedankgottesdienst wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr in Kirchdorf gefeiert. sis