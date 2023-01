Bahrenborsteler Schützen bauen Vereinsheim in Eigenleistung um

Von: Sylvia Wendt

Besuch auf der Baustelle: Reinhard Hespenheide, Wilfried Meier, Wolfgang Meier, Rolf Neumann und Präsident Rainer Wiegmann (von links). © Ute Grübmeyer

Bahrenborstel – Das Schützenhaus in Bahrenborstel erhält aktuell ein neues Innenleben. Eines von entscheidender Bedeutung: Der Sanitärbereich wird erneuert – und um eine barrierefreie Ausstattung ergänzt.

Die Arbeiten am bestehenden Gebäude erfordern zahlreiche Helfer und Gewerke – allesamt finden sich in den Reihen des Schützenvereins. Bauleiter ist – da haben die Bahrenborsteler Schützen einen versierten Fachmann – erneut Rolf Neumann. Der zum dritten Mal Bauarbeiten am 1972 errichteten Schützenhaus beaufsichtigt. Anfang der 1980er Jahre erfolgte ein erster Anbau. Aus der Zeit stammt laut Neumann die Sanitäranlage, die jetzt erneuert wird. 2002 wurde der Luftgewehrstand renoviert.

Abgesprochen sind die jetzigen Arbeiten mit dem Eigentümer des Areals. Auf dem Plan stehen neue Fliesen und neue Türen – der frühere Putzraum hatte ausreichende Maße, aus ihm wird nun das neue barrierefreie WC. Der alte Luftgewehrstand wird neu strukturiert.

Eingeplant hier ist jetzt ein Putzraum – und ein Waffenraum, der neu geschaffen wird. Der bestehende Sanitärbereich wird indes nicht nur erneuert: Der Zugang soll künftig von innen wie von außen möglich sein. „So ist der Toilettenwagen beim Schützenfest nicht mehr nötig“, erklärt Rolf Neumann. Er schätzt, dass für diesen Arbeitseinsatz, der komplett durch die Mitglieder des Schützenvereins gestemmt wird, bis zu 700 Arbeitsstunden anfallen. „Wir haben ein großes Potenzial an handwerklich guten Mitgliedern“, sagt Neumann.

Im Einsatz sind sie zumeist am Wochenende, aber die Pensionäre auch unter der Woche. Gibt es Lieferschwierigkeiten für das Material? „Nein, das haben wir bereits“, sagt Neumann, der sich als Nächstes mit den ersten Fliesenarbeiten beschäftigen will. Ziel ist, dass bis zum Beginn der Schießsaison der Bahrenborsteler Schützen im April alle Arbeiten beendet sind. Bauleiter Neumann gibt sich da zuversichtlich. Die ersten Veranstaltungen finden Ostern statt, darunter ein Schießwettbewerb für Kinder.

Neben den Innenarbeiten stehen auch an den Außenanlagen Arbeiten auf dem Plan: Hier sollen Stufen abgetragen werden, um den Zugang zu verbessern. Die Elektrik im Außenbereich wird modifiziert, auch diese Arbeiten sind im Hinblick auf das Schützenfest und den Bedarf an Stromzufuhr geplant, um autarker zu sein.

Damit die Arbeiten reibungslos funktionieren, ist für die Verpflegung der Helfer stets gut gesorgt: „Ohne Mampf kein Kampf“, dankt Bauleiter Neumann für die Unterstützung, auch sie aus den Reihen des Vereins.

Die Kosten werden im unteren fünfstelligen Bereich erwartet. Zur Finanzierung hatte der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 5 000 Euro beschlossen.