Keiner möchte mehr Tauben züchten

Kreisverband der Geflügelzüchter will mehr Nachwuchs werben

Bahrenborstel – Hätte man gedacht dass es aktuell im Kreisverband der Diepholzer Rassegeflügelzüchter 618 Züchterinnen und Züchter gibt? Dass 55 Jugendliche ebenfalls registriert sind als Jungzüchter? „Tendenz steigend“ meldet Hannes Leefers, Pressewart des Kreisverbandes, der 1921 gegründet wurde.

Das klingt nach einer guten Zeit für Geflügelzüchter, doch Leefers muss widersprechen: „Schon vor Geflügelpest und Corona gab es Vereinsauflösungen.“ Genau wie andernorts findet sich niemand für die ehrenamtliche Arbeit in Verein und Vorstand. „Zwei Vereine richten keine Schauen wegen fehlender Ausstellungshallen aus, beziehungsweise es sind nur noch ältere Mitglieder aktiv, die die schwere Arbeit beim Auf- und -abbau der Käfige für eine Schau nicht mehr bewältigen können und wollen“, berichtet Leefers. Und kann auch gleich Gegenbeispiele nennen: Eine Vereinsneugründung in Marl und der Mitgliederzuwachs im GZV Bruchhausen-Vilsen auf aktuell 130 Mitglieder. Eine Sparte leidet extrem: „Leider nimmt die Zahl der aktiven Taubenzüchter drastisch ab, hier ist fast kein Nachwuchs mehr vorhanden.“

Rüdiger Plenge, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Holzhausen, sowie der Vorsitzende des Kreisverbandes Diepholzer Rassegeflügelzüchter, Heiko Weghorst, hießen 57 Züchter und Züchterinnen in Bahrenborstel zur Verbandssitzung willkommen. Lebhafte Gespräche über Zucht und Haltung, das Herausputzen der Tiere für die Ausstellungen sowie die Geflügelpest, der auch in diesem Jahr einige Großschauen zum Opfer gefallen sind, waren ein Thema, unter anderem auch mit den Preisrichtern Heiko Weghorst, Andreas Feßner, Patrick Tolle, Wolfgang Vallan, Henning Lürssen und Werner Garlich.

Die Namen der Vereine sind Indikatoren der Veränderung: Leefers spricht weniger von Rassegeflügelzüchtern, eher von Geflügelhaltern oder -züchtern. Es werde eine Vielzahl von Rassen gezüchtet und veredelt, auch viele alte und gefährdete Rassen. Eine andere Gruppe bildeten die Hobbyhalter, die Legehühner, Blumenhühner oder Buntleger und Mischlinge halten und die Eier oder das Fleisch selbst verwerten oder vermarkten. „Da weiß man ja auch, was man hat“, erklärt Leefers.

Mit welchen Schwerpunkten startet der Kreisverband ins neue Verbandsjahr? Der Kreisverband werde als Dachorganisation von den Ortsvereinen mit Leben erfüllt, erklärt Leefers. Der nächste Termin ist die jährliche Kreisschau, die am 28. und 29. Oktober in Sulingen gastiert. Sie biete für alle Besucher ein Ausflugsziel. Überdies müssten sich die Ortsvereine „für die Jugend interessant machen“: „Jungen Menschen den Blick für Natur und Tiere aller Arten schärfen“, wünscht sich Leefers. Durch Brutaktionen etwa mit Grundschulen könne Kindern die Freude am Tier und die Verantwortung für das Wohlergehen ihres Tieres vermittelt werden. Gesellige Zusammenkünfte dürften nicht fehlen. „Ein Highlight ist es, unsere engagierten Preisrichter bei einer Tierbesprechung zu erleben. Wenn der Unbedarfte einen Haufen Federn mit Füßen dran sieht, erklärt ein Preisrichter Dinge, die dem Laien verborgen waren. Dieses Interesse in die nachfolgenden Generationen zu pflanzen, da sind die Geflügelzüchter auf einem guten Weg. Auch wenn die Geflügelpest uns immer wieder zurückwirft.“