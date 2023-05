Rauch weithin sichtbar: Halle mit Baumaterial brennt in Bahrenborstel

Von: Sylvia Wendt

Eine Halle in Barenborstel hat am Montagvormittag gebrannt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.

Bahrenborstel - Die Brandursache? Noch unbekannt. Wie schwer entflammbares Dämmmaterial in Brand geraten konnte, das, unter anderem, in einer Halle in der Straße Waldesruh in Bahrenborstel gelagert war, bleibt zu klären. Der Alarm rief am Montag gegen 11.15 Uhr die Einsatzkräfte aus Bahrenborstel, Holzhausen, Scharringhausen, Kirchdorf, Varrel, Dörrieloh auf den Plan.

Rauchsäule von Weitem zu sehen

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Vor Ort sind auch der Einsatzleitwagen sowie die Drehleiter aus Sulingen. Insgesamt 112 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann haben das Feuer schnell unter Kontrolle und nach einer guten Stunde gelöscht. Mit Radladern wurde das Material anschließend auseinandergezogen, um alle Glutnester abzulöschen.

Die Feuerwehr löscht den Brand in Bahrenborstel. © Sylvia Wendt

Ob die Halle in Teilen noch nutzbar ist oder komplett neu aufgebaut wird, beschädigt sind zudem die Photovoltaikanlage auf dem Dach, dazu Werkzeuge und Gerüst sowie ein Fahrrad – der Inhaber mochte vor Ort noch keine mögliche Schadenshöhe nennen. Vor Ort waren Polizei und drei Rettungswagen, nach ersten Angaben wurde niemand verletzt.