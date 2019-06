Bädergemeinschaft funktioniert

Stand up Paddeling: Anika Rosemann und Wilhelm Wolter testen das neue Angebot im Naturfreibad. Foto: sis

Kirchdorf – Anika Rosemann und Wilhelm Wolter ziehen sich flugs andere T-Shirts an, schnappen sich das Paddel und das Board und auf geht es: „Stand up Paddeling“ auf der großen Wasserfläche des Naturfreibades in Kirchdorf. Eine neue Attraktion, die sich das Team um Schwimmmeister Thomas Arkenau da ausgedacht hat. Genutzt wurde ein Restbetrag aus dem Benefizkonzert, das im vergangenen Jahr etliche Extra-Euro in die Kasse gespült hatte.

In dieser Trendsportart versuchen sich neben den beiden Rettungsschwimmern auch die jugendlichen Badegäste – und ihre Eltern. Drei der Boards stehen zur Verfügung, für die jüngeren Badegäste auch sechs Kunstsoffboote. Die Rutsche ist bereits mit Beschlag belegt und Schwimmmeister Thomas Arkenau ruft Tyler zu, einen Rückwärts-Salto vom Dreier zu machen. „Kann ich noch nicht“, sagt der und schmeißt sich rückwärts mit Drehung vom Einer.

Tagsüber ist das Naturfreibad mit einer Gesamtwasserfläche von gut 3 500 Quadratmetern sowohl im Schwimmer- als auch im Nichtschwimmerbereich ein Abenteuerareal für die Kinder. Unter dem Sprungturm verläuft der Bereich, der Bahnenschwimmern die 50-Meter-Distanz bietet. Und davon machen ab 17 Uhr viele Berufstätige Gebrauch.

Da das Freibad in Barenburg, wie berichtet, kurzzeitig für ein paar Tage wegen eines technischen Problemes schließen musste, haben etliche der Dauerkarteninhaber das Angebot genutzt und mit ihrer Barenburger Karte in der Zeit das Kirchdorfer Bad ausprobiert. „62 Gäste haben wir begrüßt“, berichtet Arkenau. Mancher teile seinen Bedarf an Schwimmeinheiten nun auf: bei schönem Wetter geht es nach Kirchdorf und bei kühlerem nach Barenburg.

Wegen der kühleren Badetemperaturen in Kirchdorf, heißt es. Jedoch: Am Donnerstag werden in Kirchdorf 25,5 Grad Wassertemperatur gemessen.

Die Bädergemeinschaft Barenburg-Kirchdorf funktioniere sehr gut, sagt Arkenau, dem die technische Aufsicht in beiden Einrichtungen obliegt. Die Unterstützung durch den Förderverein in Barenburg sei enorm. Die technischen Probleme seien behoben, die Filteranlage für die Saison gerüstet. Im Winter wolle man aber nochmal genauer alle Elemente überprüfen.

Schwimmkurse für Kinder bietet Arkenau jedoch nur in Barenburg an. Die Abwärme der Biogasanlage erlaubt es hier, die Wassertemperaturen anzukurbeln, sollte das notwendig sein. In Kirchdorf ist das im Naturfreibad nicht möglich. Die Kurse, gedacht für Kinder ab fünf Jahren, finden montags bis donnerstags von 10 bis 11 Uhr statt. weitere Teilnehmer können sich gerne einfinden.

Auch Erwachsene können sich an das Team der Badeaufsicht (Thomas Arkenau, Wilhelm Wolter, Marcel Jörg und Anika Rosemann) wenden. Würden sich genügend Teilnehmer finden, würde ein Kurs angeboten werden. Geprüft werde derzeit, inwiefern ein Schwimmtraining möglich ist, um Schwimmabzeichen zu absolvieren.

Schließen beide Bäder eigentlich um 19 Uhr, so wird für Samstag, 29. Juni, zum Abendschwimmen nach Barenburg eingeladen. Badegäste müssen dann erst um 21.30 Uhr aus dem Wasser.

Öffnungszeiten

Freibad Barenburg: 8 bis 19 Uhr, Schlechtwetteröffnungszeiten abrufbar unter Tel. 0 42 73 / 12 76)

Naturfreibad Kirchdorf: 10 bis 19 Uhr, Schlechtwetteröffnungszeiten abrufbar unter Tel. 0 42 73 / 96 32 51)