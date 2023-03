Bäckermeister Teerling schließt Nahversorgungslücke in Wehrbleck

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Bäckermeister Klaas Teerling schließt eine Lücke in der Wehrblecker Nahversorgung, hier zusammen mit Rudolf Laging (links) und Bürgermeister Markus Kellermann. © S. Wendt

Wehrbleck – Aufs Land ziehen? Was ist denn da an Infrastruktur vorhanden? Eine Frage, mit der sich Kommunalpolitiker täglich befassen. Gefunden werden oft ganz individuelle Lösungen. Wie jetzt in Wehrbleck.

Der lokale Bäcker hat endgültig geschlossen. Woher nun die täglich frischen Backwaren nehmen, wenn man nicht fahren kann oder möchte?

„Samstag haben wir das Angebot noch in der ehemaligen Bäckerei Langhorst“, erklärt Bürgermeister Markus Kellermann. Hierhin liefert die Bäckerei Niemeyer Backwaren zum Verkauf, ausschließlich am Samstag, geöffnet ist von 6 bis 11 Uhr.

„Mit dem Thema Nahversorgung hat sich der Rat seit Anfang Herbst 2022 befasst, nach der Ankündigung von Familie Speckmann, aufzuhören“, sagt Kellermann. Noch sei die Gemeinde Wehrbleck gut aufgestellt, was die Nahversorgung angeht. Mit „Edeka Laging“ gibt es einen Gemischtwarenladen, wie ihn der Inhaber selbst bezeichnet, mit einem Sortiment in ganz individueller Zusammenstellung. Mit dem „Hof Acht Eichen“ in Strange gibt es einen Bioladen, der neben vielen regionalen Produkten ebenfalls Backwaren führt. Neben der regulären Auswahl können die Kunden für freitags und samstags individuelle Bestellungen aufgeben.

Letztlich sind es nicht allein Backwaren, die wichtig sind für das tägliche Leben. Für den Wehrblecker Gemeinderat sei aber wichtig gewesen, gerade eine Lösung für die Versorgungslücke an Backwaren unter der Woche zu finden: „Die Nahversorgung im ländlichen Raum ist heutzutage immer ein schwieriges Thema. Gerade für kleine Gemeinden wie unsere“, sagt Kellermann. Angebote, die gefordert werden, stehen Angeboten gegenüber, die tatsächlich vorgehalten werden. Wie lange sie vorgehalten werden, hängt allein vom Verhalten der Käufer ab: „Nicht nur zum Zigarettenkaufen“ vorbeischauen sollten die Kunden, etwa im „Edeka Laging“.

Rudolf Laging, fast 73, bietet von Fleischwaren der örtlichen Schlachterei Bulk bis zu Eisenwaren, Gartenzubehör und Lebensmitteln einen bunten Mix an von den Kunden nachgefragten Artikeln. Früher kannte er das Gros der Einwohner – sie kamen regelmäßig, auch für größere Einkäufe. Das sei heute nicht mehr so, sagt Laging.

Und räumt dennoch Regale frei – die Klaas Teerling von der Sulinger Bäckerei Schumacher-Teerling mit frischen Brötchen und Broten füllt. Ein Grundsortiment wird ab sofort dienstags bis freitags geliefert. Individuelle Wünsche können die Kunden in Sulingen angeben und sich tags darauf das Bestellte bei Laging abholen. Und die Sonntagsbrötchen? „Die können wir über unsere halbgebackenen Brötchen abdecken“, sagt Bäckermeister Teerling. Die was? Halbgebackene Brötchen, deren Anzahl der Kunde bestellt, die er dann im eigenen Backofen zu Ende backt – „die schmecken wie frisch aus der Backstube“, sagt Klaas Teerling.

Der Rat habe räumliche Möglichkeiten erörtert, Gespräche geführt, berichtet Markus Kellermann. Rudolf Laging und Klaas Teerling habe man jetzt erfolgreich zusammenbringen können. Der Edeka-Markt sei von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dass Bürger, speziell Arbeitnehmer, die vor der Ladenöffnung Backwaren in Wehrbleck haben möchten, sich dennoch anders organisieren müssen – das ist einer der Kompromisse, die man eingehen müsse, heißt es.

„Für die Größe unserer Gemeinde ist das, was wir jetzt noch haben, ein gutes, vielfältiges Angebot“, sagt Kellermann. Der Gemeinderat hat eine Übersicht der Angebote als Flyer zusammengestellt und an alle Haushalte verteilt.

Aufs Land ziehen? Auch in Wehrbleck sind übrigens noch Baugrundstücke zu haben. An der Infrastruktur arbeitet der Gemeinderat ganz offensichtlich rechtzeitig – und aktuell mit Erfolg.