Auto schleudert zwischen Kirchdorf und Varrel gegen zwei Bäume

© Polizei

Eine 28 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Siedenburg ist bei einem Unfall auf der K20 zwischen Kirchdorf und Varrel schwer verletzt worden.

Kirchdorf – Mit schweren Verletzungen ist eine 28 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Siedenburg am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr nach einem Unfall aus ihrem Auto gekrabbelt. Die Frau war auf der Kreisstraße 20 zwischen Kirchdorf und Varrel unterwegs, beschreibt die Polizei den Unfallhergang in einer Pressemitteilung.

Am Ausgang einer Linkskurve sei sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie habe dann gegengelenkt, wodurch das Auto ins Schleudern geriet und links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum ist der zunächst seitlich mit einem Baum kollidiert, drehte sich und kam dann an einem zweiten Baum auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 28-Jährige wurde laut Polizeimitteilung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.