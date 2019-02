Bezirksverband ehrt Lichtpunktschützen

Kirchdorf - Jugendsportleiterin Britta Löhmann, stellvertretende Damenleiterin Claudia Reuter sowie Pressewartin Marianne Vallan vom Bezirks-Schützenverband Grafschaft Diepholz waren jetzt „unterwegs“, um zwei erfolgreiche Lichtpunktschützen zu ehren.

„Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Kirchdorf wurden die Schüler Colin Dörmann und Leon Plate für ihre super Leistungen beim Norddeutschland Cup Lichtpunkt 2018 in Dortmund besonders gewürdigt“, teilt Marianne Vallan mit. „Colin Dörmann nahm von Britta Löhmann und Claudia Reuter die in Dortmund errungenen Pokale mit Urkunden sowie einen Erinnerungspokal vom Bezirks-Schützenverband Diepholz als Anerkennung entgegen. Leon Plate war leider verhindert, Sabrina Holtermann, stellvertretende Jugendwartin des Vereins, nahm die Auszeichnung für ihn in Empfang.“

Britta Löhmann erinnerte, dass der Bezirk nun schon zum dritten Mal in Folge Lichtpunktschützen vom Schützenverein Kirchdorf auf diese Weise ehre, dies spreche für die sehr gute Jugendarbeit im Verein. „Sie sprach lobend die Leistungen der beiden Jungen an, hätten sie doch die Meisterschaften im Verein, auf Kreis- und Bezirksebene bis zu der Landesverbandsmeisterschaft sehr erfolgreich durchlaufen.“ Bei der Landesverbandsmeisterschaft hatten sie sich für Dortmund qualifiziert: In der Klasse Schüler C mit der Lichtpunktpistole freihand machte Colin Dörmann den ersten, Leon Plate den zweiten Platz, „außerdem trug Colin mit seinem Ergebnis zum Sieg des NWDSB-Teams bei.“