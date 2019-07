Schau der Oldtimerfreude lässt Herzen höher schlagen

Holzhausen – Die Oldtimerfreunde Holzhausen und Umgebung konnten sich mit ihrem Vorsitzenden Günter Hespenheide über eine Spitzenresonanz freuen, hatten sie doch beim Oldtimertreffen am Sonntag 246 Trecker gezählt, dazu etwa 90 Wohn- und Bauwagen, in denen die von weit angereisten Treckerfreunde übernachteten.

Schlüter, Allgaier, Güldner, Hanomag – alles Treckermarken aus der Vergangenheit, die längst nicht mehr produziert werden, aber das Herz jedes Treckerfreundes höher schlagen lassen. Fein herausgeputzt waren fast alle, dazu noch für den Straßenverkehr zugelassen. Dazu mussten sie häufig noch nachgerüstet werden, etwa mit einer Warnblinkanlage, die auch für alte Traktoren vorgeschrieben ist.

Wer einen neuen TÜV-Stempel brauchte, konnte sein Schmuckstück auf dem Ausstellungsgelände bei der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) vorführen und sich die Verkehrssicherheit bescheinigen lassen. Besonders freute sich Hespenheide, dass die Oldtimerfreunde Holzhausen auch einen Holder B 12 aus dem Jahre 1963 vorstellen konnte, der zwölf PS leistet und von einem „Fichtel + Sachs“-Motor angetrieben wird. Ohne Motor kommt der Rollator-Trecker aus, ein Eigenbau mit einem Deutz-Gesicht und nicht für die Feldarbeit vorgesehen. Dass man früher mit elf Pferdestärken pflügen konnte, erscheint angesichts der heutigen PS-Zahlen von 250 und mehr beinahe unglaublich. Mit 42 PS Motorleistung konnte man einen kompletten Mähdrescher aus dem Jahre 1966 antreiben, mit 110 Kilowatt den selbstfahrenden Feldhäcksler Claas Jaguar 70 sf, der in den Jahren 1975 bis 1978 gebaut wurde und am Sonntag ebenfalls in Holzhausen zu sehen war.

Auch fast 40 Autos, vom Trabi bis zum US-Straßenkreuzer, sowie etwa 15 Mopeds und Motorräder zogen die bewundernden Blicke des Publikums auf sich. Dass sie aber nicht nur schön aussehen, sondern ebenso wie die Trecker durch gute Pflege auch noch fahrbereit sind, bewiesen die Besitzer der Oldies bei der rund einstündigen Ausfahrt. Drei verschiedene Strecken für Autos, Krads und Trecker hatten die Organisatoren dafür vorgesehen.

+ Ein Kramer K 18 aus dem Jahr 1940. © Gerhard Kropf

Wer Teile und Werkzeuge zum Restaurieren benötigte, konnte auf einem Teilemarkt fündig werden. Verschiedene Verkaufsstände boten auch für diejenigen etwas, die sich nicht so sehr für Oldtimer, sondern mehr für Haus- und Gartendeko oder Wurst und Käse interessierten.

An die Kinder verteilte eine auf Stelzen durch die Ausstellung spazierende Frau Luftballons, die als „Eintrittskarte“ zum Auf und Ab auf einem Bungee-Trampolin berechtigten. Wem das zu aufregend war, konnte auch andere Attraktionen nutzen, zum Beispiel eine Sommerrodelbahn oder sich im Knoten von Luftballontieren versuchen.

Natürlich war für Essen und Trinken gesorgt, denn Schauen und Erinnerungen Austauschen machen hungrig und durstig, und Helmut Langhorst unterhielt die Gäste mit flotter Musik. gk