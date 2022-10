Ausschuss bringt Planung für Bauhof der Samtgemeinde Kirchdorf voran

Von: Sylvia Wendt

Die Planungen für einen gemeinsamen Bauhof schreiten voran. © S. Wendt

Kirchdorf – „Wir wollen die Tür nicht schließen für Bahrenborstel. Das sollte die Botschaft sein“, formulierte es Ratsfrau Marina Poppinga am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung in der Samtgemeinde Kirchdorf. Das Gremium tagte im Ratssaal im Rathaus unter Leitung von Vorsitzendem Marlo Rethorn und empfahl dem Samtgemeinderat einstimmig die Übertragung der Aufgabe „Betrieb eines kommunalen Bauhofes“ auf die Samtgemeinde.

Das Gremium hatte das Für und Wider kurz rekapituliert, die Mitgliedskommunen hatten jede ihr Votum abgegeben – und angesichts der jüngsten Entscheidung des Rates der Gemeinde Bahrenborstel, der sich (als einzige Mitgliedsgemeinde) dagegen ausgesprochen hat, wurde noch mal klargestellt: Die Aufgabe habe mehr mit Gemeinsamkeit zu tun als mit Konkurrenz. Mancher fühle sich an die Diskussion um die Schulstandorte erinnert, als es um das Zusammenlegen mehrerer Standorte zu einer Grundschule für die Samtgemeinde ging, sagte Marlo Rethorn und kommentierte: „Das war damals der richtige Schritt.“ Die nächsten Schritte, die Zustimmung auch des Samtgemeinderates vorausgesetzt, der am 13. Oktober um 18.30 Uhr öffentlich in der Turnhalle in Barenburg tagt, erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher: „Zu klären ist, wie wir mit dem Eigentum der jeweiligen Gemeinde vorgehen. Wir wollen hier einvernehmliche Lösungen finden.“ Ziel sei, die Planungen noch in diesem Jahr abzuschließen, um die Werte haushalterisch darstellen zu können. Zeitlich werde das eng.

Aus der ursprünglichen Anfrage, ob da auf dem eigenen Gelände eine Halle gebaut werden dürfe, macht der deutsche Verfahrensdschungel eine sehr umfangreiche Zettelwirtschaft. „Wir haben mal die Unterlagen angehängt, um zu zeigen, wie umfangreich solche Planungen sind.“ Der Wunsch nach dem Bau einer Halle für die Pferdehaltung im Ortsteil Strange der Gemeinde Wehrbleck bedeutete eine Änderung des Flächennutzungsplanes. „Ich bin froh, wenn man der Familie jetzt sagen kann, dass es weitergehen kann mit den Planungen“, erklärte Kammacher. Der Ausschuss empfahl dem Samtgemeinderat einstimmig, den Feststellungsbeschluss zu fassen. Die Planungskosten trägt der Antragsteller.

Kammacher teilte dem Gremium mit, dass die Arbeiten am Kindergarten in Scharringhausen gute Baufortschritte mache – allerdings würden sie nicht in diesem Jahr beendet werden können, mit einem Abschluss rechne er für das erste Quartal 2023. Zu stemmen seien für das Projekt erhebliche Mehrkosten. „Aber wir werden fertig und bekommen das hin.“

Gasvertrag läuft aus

Sorgen indes bereitet der Vertrag der Samtgemeinde in Sachen Gas: Der laufe zum 31. Dezember 2022 aus – und die Samtgemeinde habe, zusammen mit anderen Gemeinden, eine neue Ausschreibung durchgeführt – allein, es hat sich kein Anbieter darauf gemeldet. Nun solle eine zweite und gegebenenfalls eine dritte Ausschreibung erfolgen. „Falls das auch keinen Anbieter ergibt für uns, rutschen wir als Samtgemeinde in die Grundversorgung.“ Die Verträge für Strom laufen noch ein Jahr. In Bezug auf Einsparpotenziale erklärte Kammacher, dass die Samtgemeinde schon in der Vergangenheit Energiesparmaßnahmen in allen Liegenschaften überprüft habe. Ein Großteil sei an regenerative Energien angeschlossen.

Gesucht werde aktuell Wohnraum, für Flüchtlinge und Schutzsuchende.

Gefragt zu Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, erklärte Kammacher, dass derzeit außerhalb von Gewerbeflächen dazu „keine rechtliche Möglichkeit“ bestehe, in die Planungen einzusteigen.