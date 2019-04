Ausschreibungen im „Paket“

Barenburg – Es ist merklich ruhiger geworden im Flecken Barenburg, die dörfliche Idylle wird nicht mehr zerschnitten durch die tägliche Blechlawine von rund 8 350 Fahrzeugen, darunter über 1330 Schwerlastfahrzeuge. Es gilt jetzt, nach der Freigabe der neu gebauten Ortsumgehung, knapp 700 Meter Straße durch den Flecken – in dem Abschnitt zwischen der Einmündung der Kreisstraße 19 bis zur Aue-Brücke – neu zu gestalten. Im Rahmen einer Bürgerversammlung wurde das Projekt bereits vorgestellt, zwischenzeitlich sind Fördermittel zugesagt worden.

Die aktuellen Pläne stellte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Barenburg vor – die Ausschreibungen sollen jetzt erfolgen. Mit dem Baubeginn rechnet Bauamtsleiter Olaf Heuermann für Anfang August. Wie berichtet, hat die Gemeinde für den Umbau der Ortsdurchfahrt einen Zuschussbescheid im Rahmen der Dorferneuerung erhalten. 53 Prozent der Kosten, maximal 645 354,94 Euro, werden übernommen. Bedingung ist, dass die Maßnahme bis zum 30. Juni 2020 abgeschlossen sein muss.

Die Ausschreibungen, die das Kirchdorfer Bauamt jetzt herausgibt, umfassen jedoch nicht nur die Umbauarbeiten zur Ortsdurchfahrt, sondern auch die Umgestaltung des 582 Quadratmeter großen Areals gegenüber des Landgasthauses Maschmann zur zentralen Bushaltestelle (wir berichteten) und die Arbeiten am Einmündungsbereich zur Kreisstraße 19. Inbegriffen sind auch die Arbeiten rund um den Kirchplatz – die in Zuständigkeit des Amtes für Bau- und Kunstpflege Verden, dem „Denkmalamt“ der Landeskirche, bleiben, aber eingeflochten werden in den Ausschreibungskatalog.

Zur Erinnerung: Die Straße durchs Dorf wird auf vier Meter Breite verringert, mit Pflastersteinen gepflastert, die eine glatte Oberfläche bieten. 50 Zentimeter sind beidseitig für eine Gosse berechnet. Buchten säumen die Straße auf beiden Seiten, bieten Park- oder aber auch Ausweichflächen für den Begegnungsverkehr. Alles ebenerdig, ohne Bordsteine und mit deutlich breiterem Bereich für Fußgänger und Radler. Die Tonnagebegrenzung bleibt, denn die Straße soll auch künftig für den Anlieferungsverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzbar sein. Radfahrer aus Richtung Sulingen beziehungsweise Uchte werden auch künftig durch den Ort geführt. Eine besondere Öffnung zur neuen Straße hin soll der Dorfplatz rund um den historischen Speicher erhalten.

Sind die Ausschreibungen erfolgreich, soll im Rahmen einer Bürgerversammlung allen Interessierten der Ablaufplan vorgestellt werden. Für die Anlieger gibt es eine weitere Versammlung, in der detaillierter geklärt wird, wann die notwendigen Sperrungen erfolgen – und wie die Anwohner ihre Häuser erreichen können. Mit der Straße „Teichgärten“ und der Schulstraße gibt es zwei Parallelstraßen als Ausweichoptionen, erklärt Kammacher. Viele der Anlieger könnten ihre Grundstücke auch von diesen Wegen erreichen. Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssten auch die Ausweichrouten für die Schulbusse geregelt werden.

Vielleicht können dann auch konkretere Aussagen über eine mögliche Kostenbeteiligung der Anlieger getroffen werden, immerhin liege eine Straßenausbaubeitragssatzung vor. Versprechen seitens der Kommunalpolitik war stets, dass man eine „intelligente Lösung“ suche.

Von der Ausschreibung aller Arbeiten als „Paket“ erhoffe man sich gute Angebote. Neu geplant wurde die Einmündung in die Kreisstraße 19, in direkter Nachbarschaft zum Bereich des Kirchenvorplatzes – als Einfädelung vom Ort auf die Kreisstraße, statt umgekehrt, wie bisher. Diese neue Version sei so mit dem Landkreis Diepholz abgesprochen. Reiner Durchgangsverkehr wird so in Richtung der Ortsumgehung geleitet. sis