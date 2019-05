Ausbildung mit Erfolgsaussichten

Freistatt – „Der ist schon verheiratet“, sagt einer der Jungs. Der Nasenring, der Uranus da ziert, hat allerdings weniger mit einem Versprechen an eine der 220 Kühe zu tun, die der Limousin-Zuchtbulle gemeinhin beglückt, sondern dient dazu, ihn von A nach B an einer Leine führen zu können. Die Landwirtschaft ist eines der Gewerke, die sich am Mittwoch beim Werkertag präsentieren.

Ausbildungen für Bau- und Metallmaler, Fachpraktiker für Hauswirtschaft, Holzverarbeitung oder Metallbau, Gartenbaufachwerker oder Werker in der Landwirtschaft bietet der Schulverbund in Freistatt. Und zum Werkertag wird auf das Gelände eingeladen: Schüler und Lehrer anderer Schulen können sich mit den Schülern und Lehrern des Schulverbundes in Bezug auf die Werkerausbildung austauschen.

Denn: Die Chancen für die Absolventen, einen ganz regulären Job in ihrem ausgewählten Berufsbereich zu finden, stehen ausgesprochen gut. Aus dem diesjährigen Werker-Abschlussjahrgang etwa haben alle einen Arbeitsplatz erhalten. Ein zweites Mal in Folge haben nach Angaben von Ausbildungsbetreuerin Andrea Oerter alle Azubis eine Anstellung gefunden – „weil sie gut sind“.

Die betriebliche Ausbildung beschert den Jugendlichen große praktische Anteile in den Kooperations-Firmen, die ihrerseits sehen, was die Werker-Azubis leisten können. Oerter bestätigt, dass der Fachkräftemangel natürlich eine Rolle spiele und begünstige, dass sie einen Arbeitsplatz erhalten. Dennoch: Die Qualität ihrer Arbeit müssen die Jugendlichen grundsätzlich selbst unter Beweis stellen.

Eine Modifikation gibt es für die Hauswirtschafter. Hier sei eine Zusatzqualifkation geschaffen worden, für personenbezogene Dienstleistungen in Senioreneinrichtungen. Ist das vergleichbar mit einer Pflegeausbildung? „Nein“, sagt Oerter kategorisch, im Vordergrund stehe das Hauswirtschaftliche. Leichte Pflegearbeiten seien denkbar, die Zusatzqualifikation diene dazu, das Betreuungspersonal in Tageseinrichtungen und Seniorenheimen zu unterstützen. Alle Ausbildungsgänge besuchen Mädchen und Jungen gleichermaßen, die Plätze seien unterschiedlich nachgefragt: In einem Jahr etwa habe man nur einen Interessenten für die Tischlerausbildung, in diesem Jahr seien es bereits vier. Die Gartenbaufachwerker seien ebenso nachgefragt, auch, weil mancher Azubi sich durch eine Weiterqualifikation einen Arbeitsplatz im Straßenbau gesichert habe. Die rege Bautätigkeit allerorten lasse die Nachfrage in allen damit verbundenen Gewerken ansteigen.

Das klingt alles gut – aber: Überzeugungsarbeit zu leisten sei im Hinblick auf die Eltern. Die müssten einem psychologischen Eignungstest zustimmen, befürchteten aber durch diese Überprüfung, die sie „Idiotentest“ nennen, Nachteile für ihr Kind. „Im Gegenteil“, betont Oerter: Der Test öffne den Weg in die passgenaue Ausbildung, belege das Recht auf Teilhabe. Oerter schwärmt: Wie sich die Auszubildenden persönlich entwickelten, erwachsen würden, das sei klasse zu erleben. Für alle Ausbildungsbereiche hat der Schulverbund Videos erstellt (über die Homepage und YouTube zu sehen), die Einblicke geben. Derweil genießt Bulle Uranus Streicheleinheiten, die Gastschüler lernen von Ausbilder Frank Witte: Der Bulle hat keine Hufe, sondern Klauen. Und er haart ein wenig... sis