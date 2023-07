Feuer bricht bei Erntearbeiten auf Getreidefeld in Wehrbleck aus

Das Feuer konnte laut Ortsbrandmeister Michael Fangmann sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden – auch, da es nahezu windstill war. © Feuerwehr

Wehrbleck – Zum Löschen eines Flächenbrandes im Bereich Dorfstraße/Wehrblecker Straße in Wehrbleck wurde am Donnerstag gegen 20.15 Uhr die Feuerwehr gerufen: „Ein Kornfeld hatte sich bei Erntearbeiten auf einer Fläche von etwa zehn mal 30 Metern an mehreren Stellen entzündet“, teilt Ortsbrandmeister Michael Fangmann mit.

„Da die Ortsfeuerwehr Wehrbleck zeitgleich an der Ringstraße Ausbildungsdienst abhielt, konnten deren Mitglieder schnell eingreifen. ELO-Gruppenführer Dennis Schulz lenkte die Ortsfeuerwehren Wehrbleck und Varrel bei den Löscharbeiten.“ Ebenfalls alarmierte Einheiten aus Freistatt und Dörrieloh seien für die Wasserversorgung eingeteilt gewesen, „konnten aber in Bereitstellung bleiben, da das Feuer sehr schnell unter Kontrolle war – das Wetter hat uns in die Karten gespielt, es war nahezu windstill.“

Die Varreler Kräfte hätten zur Sicherheit den Mähdrescher kontrolliert. „Er wies keine Beschädigungen auf, kurz darauf konnten die Erntearbeiten fortgesetzt werden. Um 20.40 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei und den Eigentümer übergeben, die Feuerwehrkräfte traten die Heimreise an.“