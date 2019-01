Schützen in Heerde-Kuppendorf begrüßen zehn neue Mitglieder

Meyer begrüßte zur jüngsten Versammlung 67 der aktuell 242 Mitglieder, darunter zehn Neuzugänge (Dominic Hustedt, Laurin Döhrmann, Jannis Riekemann, Lara Sievers, Marlo Rethorn, Jörg Focke, Rene Gellrich, Tania Klasen-Schulz, Mario Verbarg und Reiner Wiegmann). Es gab fünf Austritte.

Heike Plenge erläuterte die Vereinsfinanzen. Die Buchführung prüfen im kommenden Jahr Dieter Bender, Sina Meyer und Julia Tegge. Laut Jugendwartin Elke Husmann war 2018 ein spannendes Jahr für den Schützennachwuchs. Beim Kreiskönigsschießen in Brockum belegten sie gute Plätze: Die Wertung der Kinder bis elf Jahre gewann Jonas Hespos, vor Tjark Lübber und Maike Diekmann, in der Wertung der Jugend ab zwölf Jahre siegte Larissa Drafz vor Kira Ahrens und Celine Brokate. Schießwart Ulrich Jäger überreichte die Pokale der Erwachsenen.

+ Der Vorstand: Christian Jürgens, Kai Ahrens, Florian Falldorf, Michael Tegge, Ulrich Jäger, Stephanie Krickemann, Gerd Köper, Heike Plenge, Annika Klußmann, Angela Ruräde, Harold Meyer und Elke Husmann (v.l.). © Schützenverein

Im Schießen „Alt gegen Jung“ gewann Pascal Brokate. Vanessa Plenge sicherte sich den Jugendpokal, der Damenpokal ging an Steffi Krickemann, der Herrenpokal an Reiner Plenge, der Damen-Alterspokal an Elke Husmann und der Herren-Alterspokal an Manfred Gehlenbeck. Bei den Wahlen wurden Präsident Harold Meyer und Vizepräsident Michael Tegge im Amt bestätigt, ebenso Kassenwartin Heike Plenge. Dennis Meyer als ihr Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung, die Schützen wählten für ihn Annika Klußmann.