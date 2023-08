Auf der Zielgeraden zum Großprojekt

Von: Sylvia Wendt

Das erste Mehrparteienhaus zeigt schon deutlich markante bauliche Elemente auf. © S. Wendt

Wohnpark Fritz Weber in Barenburg: Start der Vermarktung / Bezug ab 2024

Barenburg – Wer baut, der kann was erzählen. Hans-Joachim Marhold als Immobilienspezialist und Investor kennt sie alle, die Geschichten. Denkste: Das Projekt „Wohnpark Fritz Weber“ in Barenburg bietet ihm immer neue Hürden, Hindernisse und zuletzt einen Wassereinbruch. Kein Handwerker auf der Baustelle, der ihn sieht und nicht ein Anliegen hat, eine Frage, einen Hinweis. Marhold zuckt mit den Schultern, holt kurz Luft, manchmal auch tief und arbeitet sich unbeirrt über alle Hürden, die das Großprojekt im Flecken bietet.

Der Blick aus dem Penthouse im ersten der beiden dreigeschossigen Mehrparteienhäuser ist da richtig Balsam auf der Seele. Gerade erst hat die Vermarktung der Wohnungen begonnen, die Marhold in den beiden neuen Häusern erstellt. Hier sind die Maler schon gewesen, dort müssen sie noch, der Bodenbelag fehlt überall, in manchen ist bereits die Dusche gefliest. Eine Musterwohnung ist bereits eingerichtet, sagt Marhold. Aber auch hier ist noch nicht jede Tür eingehängt – es fehlen die Zargen. Die Mietwohnungen kommen fertig mit Einbauküche und das Musterexemplar sieht schick aus.

Was sagen die Barenburger zum Projekt? „Die freuen sich, begleiten die Bauarbeiten, ob Wohnpark oder die Planungen rund um den neuen Supermarkt My Enso im alten Fritz sehr genau“, kommentiert Bürgermeister Lars Röper.

Stippvisite in der Musterwohnung mit Investor Hans-Joachim Marhold (rechts und Bürgermeister Lars Röper. © Wendt, Sylvia

Nein, die Handwerker haben in der Musterwohnung nix kalt gestellt. Sie drehen leere Farbeimer um, setzen sich drauf und holen die Butterbrote und Thermoskannen für die Mittagspause auf der Baustelle raus. Es sind nicht die einzigen Pausen, die sie einlegen: Dass die Gewerke nicht ineinandergreifen können und Arbeiten nicht nahtlos ineinanderübergehen können – Marhold kann eine lange Liste aufzählen, was den Bau des Wohnparks Fritz Weber verzögert und im Zeitplan zurückgeworfen hat. Mit einer Eröffnung rechnet er jetzt erst Anfang 2024. Ursprünglich sollten es Oktober/November sein, in diesem Jahr. Daraus wird nix. Unerwartete Probleme in der Nivellierung des Grundstücks, daraus resultierende umfangreiche Erdarbeiten und eine grundsätzlich neu zu planende Entwässerung haben Marhold und sein Team gefordert. Marhold hatte ausgegeben: „Keine Eskapaden beim neuen Konzept.“ Die Lösungen haben nun allesamt den Stempel des Bauamtes des Landkreises bekommen.

Die Regenmassen der letzten Wochen haben aufgezeigt, dass die gefundenen Lösungen funktionieren. Allerdings mussten Handwerker auf das Dach des markanten Rundbaus kraxeln, dem bekannten Bestandsgebäude. Sie suchten nach dem Fehler, der an zwei Stellen Wasser durch die just aufgebrachte Photovoltaikanlage durchgelassen hat.

Das zweite Mehrparteienhaus wächst beständig. Aber auch hier sind die Arbeiten in Verzug. © Wendt, Sylvia

Hans-Joachim Marhold hat bei den Planungen etliche Vorgaben in Bezug auf Klimaschutz gemacht: Die PV-Anlagen aller Dächer werden etwa 30 bis 40 Prozent des in allen Häusern benötigten Stroms erzeugen. Marhold rechnet mit 270. 000 bis 300. 000 Kilowattstunden. Es gibt vier Wärmepumpen: „Wir brauchen hier keine fossilen Brennstoffe“, betont der Investor. Die Neuplanung der Entwässerung bedeutet, dass jetzt vier Wasserspeicher im Erdreich verbuddelt sind, die insgesamt gut 100 Kubikmeter kostbares Nass auffangen und langsam gen Grundwasser versickern lassen können. „Die Ressource Wasser verbleibt auf dem Grundstück“, kommentiert Marhold einen technischen (und finanziellen Kraftakt). „Der Außenbereich erhält Anpflanzungen, wenn die Setzlinge nicht weggespült werden. Die Planungen und Absprachen stehen: Allein das Wetter hat den Bauarbeiten oft genug einen Strich durch die Rechnung gemacht. Verzögerungen, wie man sie sonst nur aus den Wintermonaten kennen, sind dem Team nun auch im Sommer beschert worden“, sagt Marhold.

Und doch gibt es einen Lichtblick, auf den sich Marhold und Röper gleichermaßen freuen: Die Eröffnung des Barenburger My Enso-Supermarktes, die für den 31. August um 12 Uhr geplant ist. Dann darf die Musterwohnung auch besichtigt werden.