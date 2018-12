Auch Uraufführung in Varrel

Kurt H. Möller gewidmetes „Weihnachten im Küsterhaus“ erntet stehende Ovationen

+ Nicht nur an den Instrumenten, auch als Chor war das Küsterhaus-Ensemble zu hören. - Foto: Kropf

Varrel - Von Gerhard Kopf. „Und wieder ist der Himmel offen!“ – Der Christnacht-Hymnus von Kurt H. Möller hat viele Jahre die Veranstaltung „Weihnachten im Küsterhaus“ in Varrel eröffnet. Die war am Freitagabend dem in diesem Jahr verstorbenen Freistätter Autor gewidmet, sein Gedicht rezitierte Hermine Faber. Möllers Anliegen war es, auf die tatsächliche Bedeutung des Weihnachtsfestes hinzuweisen, und das tat er mit seiner Lyrik und auch mit seinen Erzählungen, bei denen er meistens ein tatsächliches Geschehen humorvoll ausschmückte.