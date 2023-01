Auch 2023 keine Messe ohne Kirchdorfer Schnucke

Von: Sylvia Wendt

Samtgemeinde Kirchdorf und Partner werben für Besuch in der Region

Kirchdorf – Zahlreiche Messetermine hat die Samtgemeinde Kirchdorf für 2023 gebucht: Auch in der neuen Saison wollen die Samtgemeinde, die Aktiven aus der Gastronomie- und Freizeitwirtschaft zusammen mit Kooperationspartnern die Werbetrommel für die Region rühren. „An allen Veranstaltungen nehmen wir in enger Zusammenarbeit mit der ,DümmerWeserLand Touristik‘ teil und die Privatbrauerei Barre aus Lübbecke so wie die Auburg Quelle aus Wagenfeld bleiben auch in 2023 Kooperationspartner“, erklärt Rolf Hedemann. Immer bei den Präsentationen dabei ist die Schnucke, die „Heideschäfer Arthur“ alias Rolf Hedemann auf dem Arm trägt. Wenn das Plüschtier nicht von Gästen der Veranstaltungen oder im Vorfeld von „Messemacherinnen“ für Fotos ausgeliehen wird. „Dank Wollwaschmittel sieht man dem handgenähten Tier kaum an, dass es schon mehr als 24 Jahre auf dem Buckel hat“ scherzt Rolf Hedemann, der als Symbolfigur „Heideschäfer Arthur“ genauso lange im Dienst der Samtgemeinde Kirchdorf für einen Besuch seiner Heimat wirbt. r. / sis

Die Messetermine 2023

Die Messe- und Veranstaltungstermine 2023: 13. bis 15. Januar „Touristik“ in Bad Salzuflen, 20. bis 22. Januar – erstmals – „Caravan Freizeit Reisen“ in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg, 2. April „Pflanzen- und Gartenmarkt“ in Goldenstedt, 10. April (Ostermontag) Aktionstag auf dem Museumshof Rahden, 18. Mai Jahresfest in Freistatt, 3. und 4. Juni „Publica“ in Osterholz-Scharmbeck, 11. Juni „Tag der Parks in Ostwestfalen-Lippe“ am Schloss Benkhausen in Espelkamp, 25. Juni „Regionalität erleben“ in Sulingen, 27. August „Kreismühlentag“ im Museumshof Rahden, 6. bis 10. September „HanseLife“ und 3. bis 5. November „ReiseLust“, beide in den Messehallen Bremen, 3. Oktober Spargel- und Beerenhof Thiermann in Kirchdorf und 8. Oktober „Tag des Moores“ in Goldenstedt.