Arbeitsliste wird immer länger statt kürzer

Kirchdorf – Auf der Liste der Arbeiten und Aufträge, die vor der Saisoneröffnung im Kirchdorfer Naturfreibad in diesem Jahr abzuarbeiten sind, steht seit neuestem ein weiteres Thema: Gesucht wird ein Pächter für das Vereinsheim, das auch als Imbiss zu nutzen ist.

TuS-Chef Karsten Windhorn pausiert bei der Arbeit und stützt sich auf den Rechen. Die Suche werde nicht leicht, weiß Windhorn. Alle verantwortlichen im Verein hoffen jedoch baldmöglichst eine Lösung finden zu können. Insbesondere zum Saisonstart im Naturfreibad im Mai. Der wird in diesem Jahr besonders umfangreich vorbereitet. Wie berichtet, schultert die Samtgemeinde künftig die Kosten der beiden Bäder in Kirchdorf und Barenburg. Und auch die Verantwortung. Die Kooperation aller Beteiligten im vergangenen Jahr, als es galt, den krankheitsbedingten Ausfall des Barenburger Schwimmmeisters zu kompensieren, war ein Kraftakt. Der kann so nicht wiederholt werden, beide Bäder sollen aber auf ein gemeinsames Fundament gestellt werden: Eine gesicherte Finanzierung und einem Mitarbeiterstab, der in beiden Orten einsetzbar ist. Beide Bäder aus der Verantwortung der Gemeinde Barenburg und dem TuS Kirchdorf als Betreiber zu lösen, auf der Grundlage, dass die Badeanstalten im übergeordneten öffentlichen Interesse liegen, hat alle Beteiligten im Winter zu Besprechungen an einen Tisch gebracht. Weiterhin möchte man die Helfer, die sich bisher ehrenamtlich in beiden Orten engagiert haben, nicht missen. So ist in Barenburg, wie berichtet, der Förderverein des Freibades derzeit dabei, das Bad für die Eröffnung am 1. Mai herzurichten. In Kirchdorf sind größere Arbeitseinsätze vonnöten: Die Bereiche Naturfreibad und Sportareal werden künftig durch einen Zaun getrennt, sodass beide Areale getrennt voneinander nutzbar sind.

Die TuS-Helfer um Karsten Windhorn, und Wilhelm Wolter sind derweil mit der Gestaltung des Areals beschäftigt, während Schwimmmeister Thomas Arkenau seinen Meisterlehrgang absolviert. Direkt neben dem TuS-Clubheim wurden, wie berichtet, Bäume gefällt. Hier soll eine Liegewiese entstehen. Die örtlichen Biogasanlagenbetreiber Heiner Albers, Ralf Windhorn und Gerd Kemmann haben Erde, die auf dem Gelände der Anlage gelagert war, abgeladen, um den Bereich aufzufüllen, damit er besser zu gestalten ist. Ralf Windhorn nivelliert den Boden mit schwerem Gerät, während sein Bruder Karsten die Feinarbeit mit dem Rechen übernimmt. Freigelegt wurde eine Betonplatte, auf der einst eine Rutsche gestanden haben soll. „Da würden wir gerne eine Sitzgelegenheit aufstellen und die Platte mit einer kleinen Hecke umrahmen“, erklärt Windhorn die neue Aufgabe auf der Arbeitsliste, die nie leer wird. Zu den weiteren Arbeiten auf dem Gelände des Naturfreibades gehören Restarbeiten am Pflaster, bevor die DLRG-Holzhütte einen festen Standort bekommt. Die Auffahrt zum Eisenfilterbecken verlangt nach Schotter und Rasen muss eingesät werden. Zu den Grünarbeiten zählt das Zurückschneiden der Hecke zwischen den Sportplätzen. Die Überdachung am Flutlichtplatz solle endlich fertiggestellt werden – sobald die Firma Sprick das Holz zugeschnitten habe, kündigt Windhorn an. Außerdem müsse ein Erdkabel zur neuen Laterne am Schwimmerbereich gelegt werden. Für die Aschenbahn sei das Aufbringen einer neuen Rotalitschicht vorgesehen. Damit das durchgeführt werden könne, sei eine gründliche Vorreinigung notwendig, Kraut und grobe Steine müssten entfernt werden. Der TuS werde sich in der Thematik mit dem Leichathletikteam abstimmen. „Für diese Arbeiten sind jede Menge Helfer erforderlich, wobei wir vom Vorstand auf jede Menge Unterstützung durch die Mitglieder und dem Hackerteam hoffen”, heißt die Bitte an alle Freiwilligen, sich gerne einzubringen. Die Sportler bereiten sich in diesem Jahr auf ihr Fest zum 100-jährigen Jubiläum vor. Karten für die Blau-Weiße Nacht am 31. August sind bereits bei den örtlichen Banken erhältlich, die offizielle Feier ist für den 30. August geplant. sis