Arbeitskreis bietet historischen Kalender an

Es gab einst einen Radfahrverein in Scharringhausen.

Scharringhausen - Vielleicht hilft es ja, wenn der Blick auf den Kalender daran erinnert, dass der „Arbeitskreis Dorfchronik“ in Scharringhausen noch nicht alle Hofgeschichten erhalten hat.

Frauke Lohmeier, Mitglied des „Arbeitskreises für die Dorfchronik Scharringhausen“, hatte vorgeschlagen, einen Kalender mit Bildern aus dem Fundus der Dorfchronik zu erstellen. „Der Kalender ist auch soweit vorbereitet“, sagt Wolfgang Reuschel.

Wer einen solchen Kalender haben möchte, melde sich bitte umgehend bei Frauke Lohmeier (Tel. 01 76 /70 19 85 68) oder Wolfgang Reuschel (Tel. 0 42 73 / 81 12).

Die Exemplare müssen bald bestellt werden, damit sie rechtzeitig zum „Weihnachtszauber“ am Sonntag, 18. November, druckfrisch an die Interessenten verkauft werden können. Der Kalender hat das Format DIN A4 und besteht aus Monatsblättern mit je einem oder zwei Bildern aus der Historie des Ortes pro Kalenderblatt. Der Preis liegt etwa bei acht Euro pro Kalender“, erklärt Reuschel.

Und weist darauf hin, dass weiterhin die letzten 20 Haus- und Hofgeschichten der Ortschaft fehlen, um die Dorfchronik fertig zustellen. „Die Bewohner der betreffenden Häuser werden in Kürze nochmals angeschrieben, mit der Bitte sich zu melden, ob ihre Hausgeschichte in der Chronik erscheinen soll oder nicht, damit wir den ersten Teil der Chronik abschließen können“, kündigt Reuschel an.

