Kreisstraße zwischen Varrel und Scharringhausen erhält Radweg und neue Brücke

Varrel - In dieser Woche sind die Ausschreibungen raus, im August möchte man gerne die Aufträge vergeben. Steht die Baufirma fest, kann man die Anliegerversammlung planen und den Bauablauf vorstellen. „Wir gehen davon aus, dass wir im September mit dem Bau beginnen“, erklärt Bernd Fredrich, Teamleiter Straßen und Ingenieurplanung im Fachbereich Umwelt und Straße des Landkreises Diepholz. 4 215 Meter Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Scharringhausen und Varrel sollen, wie berichtet, eine Lücke im Radwegenetz der Samtgemeinde Kirchdorf schließen.

Fast drei Millionen Euro sind eingeplant, 60 Prozent der Kosten werden über Fördermitteln durch das Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz als Zuschuss erwartet. Der Betrag gilt nicht allein für den Radwegebau, sondern weil die Brücke über die Große Aue erneuert wird. Das werde die erste Baumaßnahme sein, kündigt Fredrich an. Und, dass dafür die Kreisstraße komplett gesperrt werde, der Verkehr umgeleitet werden müsse. „Die Brücke ist dann weg, es gibt keine Bypässe und keine provisorische Brücke“, erklärt Fredrich. Der Preis eines solchen Provisoriums sei schlicht zu hoch. Nach dem jetzigen Stand der Dinge würde der Verkehr über die Kreisstraße 19 von Varrel über Schäkeln nach Barenburg umgeleitet werden.

Der Planer beim Landkreis hat nicht nur die Bauarbeiten der eigenen Behörde im Blick. „Zeitgleich laufen die Bauarbeiten an der Ortsumgehung in Barenburg.“ Seien dort ebenfalls Straßensperren geplant, müssten sich alle Akteure penibel mit der konzeptionellen Abstimmung der Bauarbeiten und einhergehender Sperrungen samt Umleitungen befassen. „Ganz furchtbar viel Alternativen haben wir nicht“, sagt Fredrich in Bezug auf mögliche alternative Verkehrsführungen. Er weiß, eine zweite „Unbekannte“ einzubeziehen: „Und dann müssen sich die Verkehrsteilnehmer auch noch an die Umleitungen halten.“ Großräumig umleitbar wäre der Schwerlastverkehr, doch „die Einheimischen suchen sich ihre Wege“, sagt Fredrich. Für die Landkreismaßnahme „Radwegebau“ würde er den Gesamtverkehr grundsätzlich nicht auf die untergeordneten Gemeindestraßen umleiten. „Wenn diese Straßen kaputt gefahren sind, müssen wir dann die notwendigen Reparaturzahlungen obendrein schultern.“

Nach jetzigem Stand der Planungen rechnet Bernd Fredrich mit einer Fertigstellung von Brücke samt Radweg für Ende 2019 – großzügig kalkuliert.

sis