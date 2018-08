Umbau und Sanierung der Schule in Bahrenborstel: Arbeiten sind fast beendet

Bahrenborstel - Die Mitte der Ortschaft Bahrenborstel mausert sich: Nicht nur werkeln Freiwillige weiter an der neuen Remise, die die Dorfgemeinschaft errichtet hat. Auch die Fachleute legen Dachziegel um Dachziegel, setzen dem Umbau und der Sanierung der ehemaligen Schule sozusagen „die Krone“ auf. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Trauer um den Verlust des Schulstandorts lungert zwar immer noch ein bisschen herum, aber das, was aus dem Gebäude geworden ist, kann sich sehen lassen: Für den 15. September bereiten all jene, die sich um Bau, Arbeiten und künftige Nutzung kümmern, ein Programm vor. Es soll nicht mit Aktionen ablenken von dem, was geschaffen wurde, sondern den Bürgern zeigen, welche Optionen die ehemalige Schule künftig bietet.

Etwa für die Sportler in der angeschlossenen Sporthalle. Bis in die Abendstunden nutzen der TSV Holzhausen-Bahrenborstel und andere Anbieter die Räumlichkeiten. Künftig mit neuer Beleuchtung über vier LED-Lichtstrahlrohre. Ohne Geräusche wie bisher und energiesparender. Wer nach freien Hallenzeiten fragen will, wende sich an Uwe Kellermann bei der Verwaltung (Tel. 0 42 73 / 88 26).

Irmgard Krebs und Bernd Wolff haben bereits ungezählte Dokumente zusammengefasst, getragen, sortiert, evaluiert, aussortiert, umgeschichtet, aufbereitet, kurz: Das Archiv der Samtgemeinde birgt das historische Wissen, das immer mehr Menschen abfragen. Dem gestiegenen Bedarf der Hobby-Historiker auf der Suche nach familiären Wurzeln können beide nun gezielter begegnen in den neuen Räumlichkeiten in Bahrenborstel.

Der neue Gemeinderaum soll vielfältig nutzbar sein

Im selben Flügel untergebracht ist der neue Gemeinderaum, in dem der Rat der Gemeinde bereits eine erste Dienstbesprechung abgehalten hat. Ein Sitztest sozusagen für die neuen Stühle (ja, sehr bequem), an den neuen Tischen. Präsentationsoptionen wird es auch geben. Alles kann fix weggeräumt werden, will jemand den Raum anders nutzen, etwa für eine Yoga-Stunde (für Anfragen steht Bürgermeister Matthias Stelloh, Tel. 0 42 73 / 81 83, bereit).

Für den 1. Dezember ist der Raum bereits als Kaffeestube eingeplant, dann findet der Adventsmarkt auf dem Areal rund um die ehemalige Schule statt. Der Gemeinderaum ist jedoch nicht als Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie gedacht, erklärt Matthias Stelloh.

Gelegen im „Kinder“-Trakt, könnte der Gemeinderaum (sollte ein Baby-Boom die Zahl der zu betreuenden Kinder stark ansteigen lassen), durch kleinere Baumaßnahmen wieder an die Kindergartenräume „angedockt“ werden. So ist er aber abgetrennt von der Kindergarten-Außengruppe des evangelischen Kindergartens Scharringhausen und dem Kinderhort „Abenteuerland“. Das neue Schließsystem erlaubt es den unterschiedlichen Nutzern des Hauses, (nur) die eigenen Räume zu öffnen, zudem die Gemeinschaftsräume, etwa die Küche.

Im Keller sind Archivalien und Theaterkulissen aufbewahrt

Ebenso getrennt sind künftig die Heizungen schaltbar. Die neue Anlage sei eines der Herzstücke der Arbeiten, erklären Stelloh und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Alle Leitungen der Gasheizung wurden erneuert.

Auch im Keller wurden die Räume hergerichtet und aufgeteilt: Ein temperierter Raum fasst einen Teil des Archivs, ein anderer beherbergt die Kulissen der Theatergruppe „Lustige Lippe“ Bahrenborstel, ein dritter die Heizung mit Schaltzentrale.

sis

Der „Tag der offenen Tür“ beginnt am Samstag, 15. September um 14 Uhr.