Schützenverein Strange-Buchhorst baut an: Arbeiten liegen im Zeitplan

Fritz Wacker (links) rührt stets den Mörtel an für die Maurer.

Strange - Der Termin für das Richtfest war zuerst gesetzt: 30. Juni. Dann wurde zurückgerechnet, welche Arbeiten wann stattfinden sollten. Und bis jetzt wurde an jedem Samstag gearbeitet rund um die sportliche Heimat des Schützenvereins Strange-Buchhorst.

Deren Präsident Klaus Ahlers freut sich: Die Liste der Helfer ist lang, niemand muss gezwungen werden, die Schützengemeinschaft im Wehrblecker Ortsteil hält zusammen. Arbeiten, die dank der handwerklichen Fähigkeiten der Mitglieder in Eigenregie durchgeführt werden können, werden auch in Eigenregie durchgeführt. So haben sich bereits seit dem Start des Bauvorhabens im April (wir berichteten) 650 Arbeitsstunden angesammelt.

Immer dabei: Präsident Klaus Ahlers. Ebenfalls ständig vor Ort: Fritz Wacker. „Ik mook de Beton“ sagt der Senior und rührt den Betonmischer kontinuierlich an mit der richtigen Mischung für die Maurer, die Stein um Stein die Wände für den Anbau hochziehen. Lager und neue Toilettenräume sollen hier entstehen, inklusive einer neuen 6,8 Kubikmeter fassenden abflusslosen Grube und neuer Leitungen für Gas, Strom, Wasser und Abwasser.

+ Konzentration bei der Arbeit: Die Helfer sind gerne im Einsatz in Strange. © S. Wendt Im Schnitt seien sechs Personen auf der Baustelle, und diejenigen Mitglieder, die sich um alle innen anstehenden Arbeiten kümmern werden, stünden bereits in den Startlöchern, freut sich Ahlers. Die kommende Woche unterscheidet sich von den bisherigen, denn die Mitglieder des Schützenvereins Strange-Buchhorst sind dann täglich, immer nach Feierabend, vor Ort.

Erdarbeiten, Aufbau des Gerüstes, die Dachpfannen müssen runter, die Nagelbinder angebracht werden, am Samstag Vormittag soll das Dach geschlossen werden – denn am Samstag um 19 Uhr beginnt das Richtfest. Die Dacharbeiten sind vergeben worden, erklärt Klaus Ahlers. Die Gewährleistung durch die Fachfirma sei wichtig, gerne unterstütze man mit Handlangerarbeiten. Die Arbeiten rund um den Anbau, für den Kosten in Höhe von etwa 85000 Euro berechnet sind, befinden sich im Zeitplan. Etwas früher als geplant wurden die Gasleitungen umgelegt...

Für das Richtfest, das am kommenden Samstag, 30. Juni, ab 19 Uhr gefeiert werden soll, habe man Festwirt Jens Fischer und sein Team engagiert für die Bewirtung. Die Schützedamen haben bisher für jeden Arbeitseinsatz mit der Zubereitung von Frühstück und Mittagsessen für die Arbeiter Einsatz gezeigt, sie sollen pausieren. „Am Samstag wollen wir mit Nachbarn und Helfern feiern“, sagt Ahlers. Am Grill stehen Ingrid und Helmut Ohlendiek. Ein Termin, der noch nicht feststeht: Wann der Anbau fertig sein wird. Nur soviel: Noch in diesem Jahr, denn für das kommende gibt es bereits neue Ideen, etwa die Aufhübschung des Schützenhauses.

sis