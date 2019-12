Arbeiten liegen im Zeitplan

Sperrung in der Barenburger Ortsmitte ist bis 13. Januar aufgehoben

+ Das sieht schon richtig gut aus: Klar zu erkennen ist die neue Anordnung der Parkflächen in Barenburg. Foto: Zumaya

Barenburg – Baubesprechung in Barenburg, am Freitag haben die Mitarbeiter der Firma Rasche die Gerätschaften verstaut, den Bereich vor der Heilig-Kreuz-Kirche hergerichtet – die Ortsdurchfahrt in Barenburg ist über Weihnachten wieder geöffnet. Pause auf der Baustelle bis Mitte Januar.