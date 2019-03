Einsatz für die Jugend im Dorf

Sechs Mitgliedsgemeinden, sechs Jugendfeuerwehren, zehn Ortsfeuerwehren, eine Kinderfeuerwehr: Ganz schön präsent, das Thema Feuerwehr in der Samtgemeinde. Gut, wenn man sie nicht braucht. Noch besser, wenn sie im Ernstfall da ist.

Nachwuchs zu finden, der sich engagiert, darum kämpfen viele Vereine und Organisationen. „Feuerwehr“ auch, denn längst gehört es nicht mehr in jedem Haushalt dazu, sich längerfristig in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Die Jugendabteilungen bieten eine große Chance, sich um künftige Aktive zu bemühen. In der Jugendfeuerwehr aktiv zu sein bedeutet vornehmlich Spaß zu haben, das soll auch so sein.

Viele Aktionen aber bereiten die Grundlagen für das, was die Erwachsenen in der aktiven Wehr leisten müssen. Und deshalb ist es wichtig, bereits den Feuerwehrnachwuchs zu unterstützen. Auch wenn man kein Kind, Enkel, Neffen, Nichte... in den Gruppen hat.

