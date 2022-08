An- und Umbau der Kita Scharringhausen liegt im Zeitplan

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Erste Reihe im Bauarbeiten-Schauspiel: Diese tollen Plätze sichern sich die Mädchen und Jungen im Kindergarten Scharringhausen derzeit äußerst gerne. © S. Wendt

Scharringhausen – Die Herren, die die derzeit laufenden Bauarbeiten am Kindergarten in Scharringhausen ausführen, heißen zwar nicht mit Vornamen Bob. Aber die Figur, die die Kinder kennen, „Bob den Baumeister“, sehen sie nun sozusagen täglich. Die Logenplätze sind genau da, wo die Stühle stehen. Direkt am Fenster beginnen die Arbeiten, derzeit besonders aufregend, denn Aushub und Vorbereitung für das Gießen der Bodenplatte zeigen, wie die Erwachsenen in der Sandkiste „spielen“.

„Für die Kinder ist das alles super aufregend. Die sind ja sonst nie so nah dran“, erklärt Kita-Leiterin Birgit Brückner.

Die laufenden Umbauarbeiten finden jedoch nicht nur draußen statt – auch drinnen. Und hier ist der sogenannte Flexi-Raum gerade erweitert worden um etwa 18 Quadratmeter. Eine leicht zu bewegende Schiebetür trennt diesen Bereich vom Rest des Raumes. Und bietet damit Schlafplätze. Die kleinen Bettchen für die Mittagsruhe müssen noch bestellt werden. Die Umbauarbeiten finden in Scharringhausen im laufenden Betrieb statt. „Ziel ist, dass wir eben nicht schließen müssen“, erklärt Bauamtsleiter Olaf Heuermann von der Samtgemeinde Kirchdorf. Ziel ist auch, dass die Arbeiten bis spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sind. „Was im Winter wetterbedingt ist und generell auch eine Sache, ob Materialien lieferbar bleiben – oder nicht“, erklärt Heuermann. Noch sei alles im Zeitplan.

Dass den Kindern gerade ein Teil der Außenspielfläche nicht zur Verfügung steht und künftig aufgrund des geplanten Anbaus der Außenbereich sich verkleinert – das ist ihnen egal. Die Bauarbeiten sind spannender. Birgit Brückner und ihr Team stört dieser Aspekt ebenfalls wenig: „Wir wollten den Außenspielbereich sowieso anders planen und ändern – aber das machen wir später, wenn die Arbeiten beendet sind.“

Derzeit sind alle Mitarbeiter wöchentlich damit beschäftigt, intern die Räume in der Nutzung neu zu strukturieren. Im Klartext: Es wird umgeräumt, von einem Raum zu anderen, wenn entsprechende Arbeiten angekündigt werden.