An die Schläuche - fertig - los in Bahrenborstel

Von: Katrin Fiedler

Teilen

Den Sieg sicherte sich die Ortsfeuerwehr Holzhausen. © Tamino Frede

Bahrenborstel – Spaß haben und mal wieder zusammenkommen – das stand am Samstag für die Männer und Frauen beim Wettbewerb der Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Kirchdorf in Bahrenborstel neben dem Kräftemessen untereinander im Vordergrund.

Die Wettbewerbsgruppen aus Scharringhausen, Holzhausen, Varrel, Kuppendorf, Wahrenburg, Wehrbleck-Freistatt sowie Bahrenborstel I und II stellten sich am Samstag dem Wettbewerb der Samtgemeindefeuerwehren. Neben dem Spaß stand aber auch die Erfüllung der für den Wettbewerb nötigen Aufgaben im Raum. In möglichst kurzer Zeit sollten Rohre von der Wasserentnahmestelle zur Verteilerpumpe verlegt werden. Parallel dazu wurden von den Schlauchtrupps schon mal die entsprechenden Schläuche vorbereitet und ein Verteiler installiert. Dann noch alles zusammenschließen und die Wassertrupps konnten loslegen. Vier Kanister sollten von ihren Sockeln gespritzt werden. Zwischenzeitlich wurde noch ein geplatzter Schlauch simuliert.

Dass die Männer und Frauen aber stets ihr Handwerkszeug beherrschten und die Lage jederzeit im Griff hatten, erkannten auch die Prüfer. Mit geübtem Blick und der Stoppuhr in der Hand ermittelten sie die schnellste Ortsfeuerwehr. Für das Endergebnis wurden einem Gesamtpunktekontingent von 1000 Punkten die Zeitüberschreitung und eventuelle Fehler abgezogen. Und so siegte mit einer Punktzahl von 854 die Ortsfeuerwehr Holzhausen vor Bahrenborstel I mit 848 Punkten und Bahrenborstel II mit 840 Punkten.

Auf die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder kam es an. © Katrin Fiedler

Bei der Siegerehrung ließen es sich der Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Gemeindebürgermeister Matthias Stelloh, den Mitgliedern der Ortsfeuerwehren für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken und die Bedeutung des Könnens jedes Einzelnen für die Gemeinschaft hervorzuheben.

„Normalerweise haben wir immer zehn bis elf Feuerwehren dabei. Aber Anfang des Jahres war noch nicht zu hundert Prozent klar, ob wir uns so wie heute wieder treffen können. Deshalb haben wir den Termin so spät in die Ferienzeit gelegt und einige Feuerwehrkameraden sind schon in den wohlverdienten Urlaub unterwegs”, berichtete Rouven Brückner, Schriftführer der Ortsfeuerwehr Bahrenborstel. „Nächstes Jahr werden es wieder mehr”, versicherte er zuversichtlich.

Zum Abschluss waren Kanister von Sockeln zu spritzen. © Katrin Fiedler

Am Rande des turbulenten Geschehens auf dem Wettkampfrasen konnten die Besucher verschiedenen Feuerwehrautos bestaunen. Für die Kleinen waren eine Hüpfburg und eine Miniwasserpritze, mit der ein kleines Haus gelöscht werden konnte, ein Highlight. Für die Erwachsenen machte so mancher Meter Bier die Runde und vom Grill gab es leckere Bratwurst. „Insgesamt war das eine runde Sache – ein Nachmittag für die Kameraden der Feuerwehr und ihre Familien. Das ist gut für die Motivation und stärkt den Zusammenhalt”, resümierte am nächsten Tag Bahrenborstels Ortsbrandmeister Tobias Pohl.