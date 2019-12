Altes Seminarhaus in modernem Kleid

Freistatt – „Das Euter ist abgeschraubt, wegen der frostigen Temperaturen“, erklärt Frank Kruse und es hilft nichts, es wird herzhaft gelacht: Der Satz ist einer von denen, die man wohl nur einmal zu hören bekommt. Ein Gespräch über zehn Jahre Sinnesgarten Freistatt mit Bereichsleiter Kruse und seinen Kollegen Janine Husmann und Katrin Dreistein.

Zehn Jahre Sinnesgarten in Freistatt wird heute mit Gästen gefeiert. Als regionales Leitprojekt gestartet, ist es über ein Jahrzehnt – dank vieler Projekte und Helfer, mit und ohne Zuschüsse der EU – kontinuierlich erweitert worden. In diesem Jahr sind Reparaturarbeiten besonders umfangreich erfolgt. Ein Teilnehmer hatte die Idee für Palettenmöbel, die jetzt, über das Areal verteilt, weitere Sitzgelegenheiten bieten. Neu ist auch das lebensgroße Kuhmodell, das gemolken werden kann. Das funktioniert (sofern das Euter angeschraubt ist): Beim Mitarbeiterfest von Bethel im Norden wurde das in fröhlichem Wettbewerb bereits geprüft. Die Vielzahl an Projekten, insbesondere Maßnahmen des Jobcenters, haben zu Freizeitangeboten geführt, um die sich gekümmert wird. Seit zehn Jahren finden sich Aktive, die sich einbringen, die sich engagieren – auch über ihre Projektteilnahme hinaus. Realisiert wurden neben dem großen Areal des Sinnesgartens auch die Feldbahn, der Wohnmobilstellplatz, der Spielplatz, die Fahrraddraisine, der Planetenweg und der Outdoor-Fitnessparcours. Einzig der Tierpark in Neuwerk habe, im Wortsinn, nicht wiederbelebt werden können. Für die Saison 2020 werde als neues Thema ein Geschichts-Pfad entwickelt, der die Historie der Armenhöfe aufgreifen soll. Neu ist auch ein Wetterstein.

Kruse, Husmann und Dreistein sind beeindruckt von der Nachhaltigkeit des gesamten Projektes: Es trage dazu bei, das Bild von Freistatt zu verändern. Weg von der reinen Ansammlung der „Bethel-Häuser“, hin zur regulären Gemeinde. Einer mit (kostenlosen) Ausflugszielen für jedermann.

Neben dem Sinnesgarten steht die „Werkstatt Wegwende“. Das Haus trägt auch heute noch den Namen und wurde renoviert, mit viel Eigenleistung durch Teilnehmer der „Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen“, sagt Husmann. Wände und Fenster wurden neu gestrichen, neue Böden verlegt. Trennwände sind jetzt aus – beschreibbarem – Glas. Laut Frank Kruse gibt es zahlreiche Neuerungen technischer Art, um ein modernes Medienangebot für die methodische Arbeit in Seminaren zu bieten. Die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, bundesweit aktiver Verein, hat hier ihren Hauptsitz, bietet Veranstaltungen. Knapp 30 Betten, verteilt auf mehrere Zimmer, mit Gemeinschaftsbädern, könnten angemietet werden (Kruse: „Übernachtungen mit Jugendherbergs-Charme“). Wie auch die Seminarräume, samt der Medien. Im Obergeschoss entsteht ein Tonstudio, hier sollen eigene Beiträge produziert werden, die Radio Weser TV senden soll. 56 000 Euro seien für Material und Einrichtung angefallen, sagt Husmann. Sinnesgarten und Werkstatt Wegwende sind auch im Winter geöffnet, einzig Feldbahn und Backhaus geschlossen. Ansprechpartnerin für Buchungen und Infos ist Katrin Dreistein, Tel. 0 54 48 / 88 520, katrin.dreistein@bethel.de.