Altersdurchschnitt der Einsatzkräfte: 34,8 Jahre

Von: Sylvia Wendt

Beförderte und Geehrte mit (von rechts) Bürgermeister Matthias Stelloh und Ortsbrandmeister Tobias Pohl. © Privat

Dank sieben Neuzugängen jetzt 44 aktive Mitglieder in der Ortsfeuerwehr Bahrenborstel

Bahrenborstel – Wenige Einsätze und Übungsdienste in den Jahren 2020 und 2021, bedingt durch die Pandemie. Aber: Die Einsätze für die aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bahrenborstel summierten sich im Jahr 2022 bereits wieder auf 212 Stunden. Eine Bilanz, die Ortsbrandmeister Tobias Pohl jetzt bei der Jahreshauptversammlung präsentierte.

Er erinnerte an einige der Alarmierungen, darunter der Vollbrand eines Einfamilienhauses im April, ein Heckenbrand und ein Gasaustritt durch Beschädigung einer Leitung bei Tiefbauarbeiten in Scharringhausen im Juni, ein vollgelaufener Keller (aufgrund nicht abgestellter Bewässerungsanlage bei anhaltenden Minustemperaturen) im Dezember sowie, wetterbedingt, mehrere Einsätze, um umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Ausrücken könnten in Bahrenborstel insgesamt 44 Personen – über so viele aktive Einsatzkräfte verfügt die Ortsfeuerwehr. Ihr Altersdurchschnitt beträgt 34,8 Jahre. Die Altersabteilung besteht aktuell aus zehn Kameraden. In den Reihen der Brandbekämpfer willkommen geheißen wurden Anne-Katrin Messerschmidt, Malin Albers, Hanna Freyer, Tjark Nuttelmann, Marten Rethorn, Finn Schomburg und Niklas Meier – sie alle wurden aus der Jugendfeuerwehr übernommen.

Befördert wurden Hanna Freyer zur Feuerwehrfrau, Finn Schomburg, Marten Rethorn und Tjark Nuttelmann zu Feuerwehrmännern. Oberfeuerwehrmänner sind jetzt Julian Ihlo, Niklas Thielemann und Rasmus Stöver, Jörg Wantjer und Marco Ihlo wurden zu 1. Hauptfeuerwehrmännern befördert. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann beförderte Sebastian Zwick zum Löschmeister.

Geehrt wurden Torsten Ohrdes, Marco Ihlo, Dennis Kemmann und Jörg Wantjer, die seit 25 Jahren der Ortsfeuerwehr angehören. Karl-Heinz Wiegmann ist seit 40 Jahren Mitglied, Horst Stumpe seit 60 Jahren. sis/r.

Lehrgänge Absolviert in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck – Truppmann 1: Anne-Katrin Messerschmidt, Hanna Freyer, Malin Albers, Tjark Nuttelmann, Marten Rethorn, Finn Schomburg; Truppmann 2: Rasmus Stöver, Julian Ihlo, Niklas Thielemann; Sprechfunker: Julian Ihlo, Niklas Thielemann; Atemschutz: Julian Ihlo, Niklas Thielemann; Maschinist: Patrick Rohlfs, Jendrik Niemeyer

Absolviert an der Landesfeuerwehrschule Loy – Gruppenführerlehrgang Teil 1 und 2: Tamino Frede; Zugführerlehrgang Teil 1 und 2: Christoph Hormann. Sebastian Zwick (Atemschutz) und Sandro Frede (Truppmann 1) waren außerdem als Ausbilder an der FTZ in Wehrbleck tätig.