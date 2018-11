Wasserversorgung Sulinger Land will Arbeiten bis Weihnachten beendet haben

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Die Expertise besagt, dass Brunnen aus dieser Art gepresstem Buchenfurnier maximal 50 Jahre „halten“. Und der Brunnen 3 im Bereich der Samtgemeinde Kirchdorf wurde 1969 gebohrt. „Also mussten wir handeln“, erklären Günter Frenkler und Klaus Puschmann von der Wasserversorgung Sulinger Land.

Alle Untersuchungen und Proben, die regelmäßig durchgeführt werden sowie die Reinigung der Filter haben einen Blick in die Brunnenanlage erlaubt – aber nicht verraten, wie es drumherum aussieht. Derzeit wird die alte Brunnenanlage abgebaut und die Einzelteile begeistern die Fachleute, die diese antiquierte Technik mitunter zum ersten „live“ sehen.

Der Ortstermin auf der Baustelle bedeutet ein Gespräch mit Lärmkulisse, denn der Baggerfahrer befördert kontinuierlich weiteres Material an die Oberfläche. Stephan Rinne hat errechnet, dass für die gesamte, etwa 57 Meter tiefe Bohrung gut 65 Kubikmeter anfallen. Das Material sei bereits untersucht, die Analysen hätten ergeben, dass es gänzlich unbelastet sei.

„Das haben wir auch nicht anders erwartet“, merkt Günter Frenkler mit süffisantem Unterton an – immerhin geht es hier um einen Trinkwasserbrunnen.

+ Günter Frenkler, Klaus Puschmann und Stephan Rinne (von links) an der Baustelle des Brunnens 3 in Kirchdorf.

Klaus Puschmann kennt die unterschiedlichen Erdschichten natürlich – mittels einer Probebohrung wurde erkundet, was zu erwarten ist, wenn es darum geht, den alten Brunnen durch einen neuen zu ersetzen. Das Profil habe sich, im Vergleich mit den Daten von vor 50 Jahren verändert.

Mittels Probebohrungen wurde Material aus jedem Meter Tiefe gefördert, analysiert – tiefer als jene 57 Meter allerdings geht es nicht. Dann beginne eine mehrere hundert Meter breite Tonschicht. Die Analyse der Schichten sei wichtig, speziell aus dem unteren Bereich, in dem der Filter angebracht werde. Damit dieser passgenau hergestellt werden könne, müsse man die Beschaffenheit der Erdschicht kennen.

Grundsätzlich sei die Wasserqualität besser, je tiefer gefördert werde. Mittel- und Grobsand, die beide kurz vor der Tonschicht liegen und damit in Höhe des Filters, gefallen. Nicht so gut kommt der „schluffige Feinsand“ weg in den Augen des Fachmannes.

+ Zur Bestimmung der Filterlagen wurden Bodenproben genommen. - Foto: Puschmann

Für die Regenerierung habe man sich entschieden, weil der Brunnen 3 einer der besten (und ältesten) sei im Verbandsgebiet. Weil es außerdem Kosten spare, den Brunnen auszutauschen, um die drumherum befindliche Infrastruktur, mit Wasserrohren und Stromleitungen nutzen zu können. Einen neuen Standort beantragen, das Einzugsgebiet festlegen, Baugenehmigungen – das Prozedere sei teurer und aufwendiger, als den alten Brunnen durch einen neuen zu ersetzen.

Edelstahlrohre mit über einem Meter Durchmesser halten die Erdmassen in Schach. Mittels Trockenbohrung und einem Druck von gut 240 bar werden die tonnenschweren Einzelelemente für den Stabilisierungsschacht in die Tiefe getrieben Darin eingezogen werde der eigentliche Brunnenschacht. Einzige Unbekannte: Auf einen Findling stoßen, was weder Puschmann, noch Frenkler oder Rinne erhoffen.

Dann müsste nämlich neu berechnet und der Brunnen doch noch versetzt werden. Die Regenerierung des Brunnens 3, wie es fachlich korrekt heißt, kostet so gut 300. 000 Euro. Da die bestehende Infrastruktur auch künftig genutzt werden könne, können Kosten eingespart werden.

+ An der Kante zu sehen: die Verformung hat bereits eingesetzt.

Grundsätzlich aber sind Puschmann und Frenkler zufrieden beim Anblick der Einzelteile des alten Brunnens, die an die Oberfläche geholt werden: Der Filter zeige, dass er noch gut funktioniere – kaum Ablagerungen sind zu sehen, obwohl das Material tatsächlich brüchig geworden ist. Die „tolle Leistung“, was Quantität und Qualität angehe, habe auch dazu beitragen, den Standort halten zu wollen. Das Einzugsgebiet sei zudem gerade erst festgesetzt worden.

Die Arbeiten am neuen Brunnen in Kirchdorf sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. Die Lebensdauer des neuen Brunnens wird mit ebenfalls 50 Jahren angenommen. Die Wasserförderung könnte Anfang des Jahres wieder aufgenommen werden. Denn: „Wasser haben wir genug. Und es hat eine tolle Qualität“, stellt Puschmann klar.