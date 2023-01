Alte Chroniken der Gemeinde Barenburg werden neu aufgelegt

Von: Sylvia Wendt

Die drei alte Chroniken der Gemeinde Barenburg werden neu aufgelegt. © marlo rethorn

Bücher geben Einblicke in die Geschichte / Bestellungen weiter möglich

Barenburg – Mit der neuesten Chronik aus dem Flecken Barenburg können die Leser eintauchen in die jüngsten 25 Jahre der Gemeinde. Es gibt jedoch auch andere Chroniken, die Auskunft geben über die in der Zeit weiter zurückreichende Historie der Ortschaft, die in 2022 ihr 775-jähriges Bestehen gefeiert hat. Allerdings sind diese Chroniken längst vergriffen. Möglicherweise aber nicht mehr lange.

Einhergehend mit dem Druck der jüngsten Chronik hat die Wagenfelder Firma „digtales“ den Organisatoren im Flecken Barenburg ein besonderes Angebot unterbreitet: Melden sich genügend Interessenten, können die drei älteren Chroniken neu aufgelegt werden. Alle drei sind unterschiedlich umfangreich, deshalb variieren die Preise zwischen 15 und 28 Euro pro Exemplar. Mittlerweile steht fest: Es gibt genügend Nachbestellungen – und weitere Interessenten können sich auf die Liste setzen lassen. Wer eine der alten Chroniken haben möchte, kann sein Kaufinteresse bei Hans-Jürgen Habelmann (Tel. 01 76 / 72 40 22 89, E-Mail an hans-juergen.habelmann@web.de) hinterlegen. Er führt die Listen für die Nachbestellungen. „Die angedachten Preise decken die anfallenden Kosten für den Nachdruck und enthalten keine Marge. Wir machen also keinen Gewinn“, betont Marlo Rethorn. Es gehe nur darum, interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich nun auch ein Exemplar zu sichern von der Chronik, die ihnen noch fehlt. Die neue Chronik aus diesem Jahr, mit Informationen und Berichten aus den jüngsten 25 Jahren, ist natürlich weiterhin zu haben (für 30 Euro).

Die Chronik „Geschichte des Fleckens und der Kirchengemeinde Barenburg“ erschien im Jahr 1970 und wurde herausgegeben von Pastor Helmut Hark. „Die Chronik beschäftigt sich mit der gesamten Geschichte der Gemeinde und der Kirchengemeinde Barenburg von Beginn der seit Aufzeichnungen bis 1970“, erklärt Marlo Rethorn. Die Chronik „Flecken Barenburg – Im Wandel der Zeit“ erschien im Jahr 1997 aus Anlass der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Barenburg. Ein Schwerpunkt des Buches liege in der jüngeren Vergangenheit des Fleckens. Aber auch der Darstellung der einzelnen Vereine sei großer Raum eingeräumt worden, heißt es im Vorwort.

Die Chronik „Geschichte von Barenburg“ ist die Älteste: Erschienen im Jahr 1897, wurde sie herausgegeben von Pastor Gotthard Gehrold. Das gesamte Buch ist in Sütterlin geschrieben, behandelt das „historische Barenburg“. sis