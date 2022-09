Als die Queen in Hannover landete...

Von: Sylvia Wendt

Das Foto von der Ankunft der Queen in Hannover hat Eira Schlamann 57 Jahre lang aufgehoben. © von der Ankunft der Queen in Hannover hat Eira Schlamann 57 Jahre lang aufgehoben. Foto: sis

Eira Schlamann war 1965 dabei

Varrel – Eira Schlamann (damals Koller) ist 21 Jahre jung und arbeitet beim Bodenpersonal des Luftreisedienstes Niedersachsen am Flughafen Hannover, als sie ausgewählt wird, Spalier zu stehen für einen besonderen Gast, der 1965 Deutschland besucht. Noch heute, fast sechs Jahrzehnte später, leuchten die Augen der Seniorin, wenn sie an diesen Tag denkt. Aus dem Flieger steigen im Mai 1965 die englische Königin Elisabeth und Ehemann Philip, zum Staatsbesuch in Deutschland. In der niedersächsischen Landeshauptstadt werden sie vom damaligen Landeschef Georg Diederichs empfangen. Spalier stehen die Bediensteten auf dem Rollfeld, die Queen ist nur wenige Meter entfernt. Eira Schlamann steht neben dem damaligen Flughafenfotografen Nass, der die historische Szene festhält und Eira einen Abzug überreicht, als Erinnerung an diesen kurzen royalen Moment.

Der Tod der britischen Monarchin hat sie jetzt die Mappe von damals zur Hand nehmen lassen. „Die Erinnerungen werden wieder hochgespült.“ Eira Schlamann ist zurück im Jahr 1965, als die Queen in Hannover landete. Neben den Bediensteten des deutschen Luftreisedienstes gab es damals auch den „Aufmarsch der Generäle“, erinnert sich Schlamann. Die hohen Militärs waren ebenfalls zum Empfang Ihrer Majestät geeilt. Die Queen samt Gefolge wechselt gemessenen Schrittes das Fahrzeug, steigt aus dem Flieger in ein Auto. Und für Eira Schlamann geht es Minuten später weiter, zum ganz normalen Alltag im Büro. sis