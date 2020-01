Dörrieloh: Lena Küthe hat die beste Dienstbeteiligung

+ Geehrte Mitglieder und Gratulanten (von links): Horst Hoffschneider, Heinrich Hustedt, Uwe Wiegmann, Michael Lück, Frederik Bräuer, André Gödeker, Henrik Schmedeker, Anne Bräuer, Dieter Schlamann, Thorsten Grewe, Uwe Wiegmann und Heinrich Kammacher.

Dörrieloh – Auf der Baustelle pausieren die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Dörrieloh derzeit. Traditionell verabschieden sie sich aus dem alten Jahr mit der Jahreshauptversammlung. Laut Ortsbrandmeister Thorsten Grewe umfasst die Ortsfeuerwehr Dörrieloh derzeit 46 aktive Mitglieder, 14 Kameraden der Altersabteilung und 19 fördernde Mitglieder. Sie leisteten im vergangenen Jahr 23 Dienste, dazu Übungen und Dienste der Dekon-Staffel, absolvierten Lehrgänge, vier Kommandositzungen, maßen sich in Wettbewerben – und brachten sich ein beim Umbau am Feuerwehrgerätehaus. Zu den besonderen Aufgaben gehört der „Tag der offenen Tür“ beim Kinderhospiz Löwenherz in Syke.