Ärger um „Kahlschlag“ am Hollenberg

Altlasten der Stadt Sulingen in Kirchdorf: Gutachter sollen Optionen nennen und beziffern

+ Wie geht es jetzt weiter? Ortstermin an der gerodeten Fläche. Foto: Behling

Kirchdorf/Sulingen - In Gänze abgeholzt wurde der Baumbestand, der bis vor wenigen Wochen das Areal an der Bundesstraße 61 zwischen Barenburg und Kirchdorf am „Hollenberg“ bedeckte, in dessen Boden sich Müll befindet, den die Stadt Sulingen hier zwischen 1964 und 1975 gelagert hat (wir berichteten). Sehr zum Ärger von Christoph Kosten, dem die Fläche gehört: „Von einer kompletten Rodung war nie die Rede.“ Er hatte daraufhin das mit dem Landkreis Diepholz abgesprochene Vorhaben gestoppt, mit dem die Stadt Sulingen die Schwafördener Firma Koldewei beauftragt hatte: