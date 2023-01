Ära Meyer im Schützenverein Heerde-Kuppendorf ist beendet

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Harold Meyer und Michael Tegge (rechts), sein Nachfolger als Schützenpräsident. © Privat

Michael Tegge ist jetzt Präsident

Kuppendorf – „Wie jetzt: Meinste das ernst?“ Die Nachfrage der Mitglieder im Schützenverein Heerde-Kuppendorf galt der Aussage ihres Schützenpräsidenten Harold Meyer. Die Mitglieder mochten nicht glauben, was sie da hörten: Denn Meyer meinte es ernst, kandidierte nach über 20 Jahren als Schützenchef nicht erneut. Michael Tegge, seit zwölf Jahren sein Vize, übernimmt das Ruder (mit einstimmigem Votum). „Das passt. Michael ist ja auch zehn Jahre jünger“, kommentiert Meyer und lacht. Nicht befreit von einer Last, sondern weil Meyer eher frohgemut durchs Leben geht. Eigentlich.

Was hat ihn denn zu der Entscheidung bewogen, sich aus der Führungsetage des Vereins zurückzuziehen? „Ich habe viel erlebt in den 20 Jahren, mit mehreren Jubiläen – und dem Kreiskönigstreffen im vergangenen Jahr.“ Im Nachhinein sei mit dieser jüngsten Großveranstaltung alles gut verlaufen, bilanziert Harold Meyer heute. Aber zwischendurch hätte er auch mal hinschmeißen mögen. Das sei dann durch ein gutes Konzept wieder in positive Energie umgewandelt worden, verriet Meyer bei der jüngsten Versammlung.

Das „KKT“ auszurichten war seinerzeit eine spontane Entscheidung: Nach Absagen der eigentlichen Ausrichter und weiterer Vereine hieß es in Heerde-Kuppendorf: „Wir machen das.“ Eine Einstellung, die in diesem Verein nicht neu ist, nicht ungewöhnlich. Aber aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit war die Ausrichtung einer Versammlung für rund 1100 Teilnehmer dennoch eine Herausforderung. Der Schützenverein Heerde-Kuppendorf meistert sie dank einer Gemeinschaftsleistung. Harold Meyer betont, dass Schützenchef sein immer auch Teamarbeit bedeutet: „Das ist keine One-Man-Show.“ Und obwohl Meyer immer im Team gearbeitet hat – es bleibt halt doch viel Arbeit „hängen“: Telefonate und Termine dienstlich, Telefonate und Termine privat, Telefonate und Termine Schützen. Meyer ist ehrlich: „Ich bin einfach alle.“ Die Familie freut sich, ihn etwas mehr für sich zu haben. Und für seinen Nachfolger Michael Tegge weiß Meyer dessen Familie voll hinter ihm, inklusive Begeisterung und Engagement für den Schützenverein.

Der zählt nach zwölf Neueintritten im vergangenen Jahr aktuell 245 Mitglieder. Schützen aus anderen Vereinen sei verraten, dass, wer sich in den Parademarsch des Schützenvereins Heerde-Kuppendorf reinmogelt, erkannt und mit einer unterschriftsfertigen Beitrittserklärung konfrontiert wird. Harold Meyer dankt seinen Vorstandskollegen inklusiver ihrer Stellvertreter. Die verabschieden sich von Meyer mit einem Video voller persönlicher Grußbotschaften, was Meyer zutiefst berührt. Er bleibt dem Schützenverein weiterhin verbunden – die Social Media Konten des Vereins will er weiterhin „füttern“. Der Verein dankte seinerseits mit einer einstimmigem Wahl – für Meyer als neuen Ehrenpräsidenten.

Der neue Vorstand mit von links, Michael Tegge, Larissa Drafz, Pascal Brokate, Anina Drafz, Carsten Drafz, Annika Klußmann, Christian Jürgens, Angela Ruräde, Florian Falldorf, Christine Brokate, Jan-Henrick Hespos, Alicia Brokate, Gerd Köper, Marina Drafz, Thorsten Wege und Kai Ahrens. © Schützenverein

Wahlen

Neuer Schützenpräsident ist jetzt Michael Tegge, sein Stellvertreter Jan-Henrick Hespos. Heike Plenge kandidierte nicht erneut als Kassenwartin, Nachfolgerin ist Annika Klußmann, ihre Stellvertreterin Alicia Brokate. Schießwart bleibt Kai Ahrens. Seine Stellvertreter sind Christian Jürgens, Stephanie Krickemann und Florian Falldorf. Carsten Drafz übernimmt den Posten als EDV-Wart, seine Stellvertreter: Thorsten Wege, Holger Lübber und Pascal Brokate.

Geehrte Mitglieder, von links, Erik Seeger, Dennis Meyer, Mike Klußmann, Anette Hoyer, Irmtraud Klußmann, Heidrun Gehlenbeck, Heike Plenge, Marina Drafz, Harold Meyer und Präsident Michael Tegge. © Schützenverein

Regularien und Ehrungen

71 Mitglieder verfolgten die jüngste Versammlung des Schützenvereins Heerde-Kuppendorf. Jugendwartin Christine Brokate ehrte die erfolgreichen Nachwuchsschützen. Im Laserschießen gewann Moritz Meyer vor Milena Tegge und Ilja Hoyer. Mit dem Luftgewehr sicherte sich Maike Diekmann den Sieg vor Linus Döpkens und Katja Diekmann. Christine Brokate dankt den Kindern, auch jenen aus den Nachbardörfern, für das Schildertragen und bei den Jugendlichen für die Mithilfe der Organisation beim KKT. Schießwart Kai Ahrens erläuterte die Ergebnisse der Schießen. Beim Jahrespreis stehend war Kerstin Meyer die beste Schützin und gewann ein „Harzwochenende“. Zu Ehrenmitgliedern wurden Heidrun Gehlenbeck und Annette Hoyer ernannt. Die Ernennungen für Elisabeth Fangmann, Angela Sünkenberg , Udo Meyer, Rolf Scharninghausen und Heinrich Wolter werden nachgeholt. Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Heinrich Fangmann ausgezeichnet und für 25-Jährige Zugehörigkeit Marina Drafz, Irmtraud Klußmann, Mike Klußmann, Dennis Meyer und Erik Seeger. Für die Kriegsgräber werden Udo Witte, Niko Köper, Helko Krickemann, Holger Lübber und Pascal Brokate sammeln.

Rückblick auf Highlights aus den vergangenen 20 Jahren Harold Meyer rückt 2003 als stellvertretender Präsident auf in den Vorstand des Schützenvereins Heerde-Kuppendorf, der damals 153 Mitglieder zählt. 2008 feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum, marschiert 2009 beim Schützenumzug in der Landeshauptstadt Hannover mit. 2011 wird Meyer zum Schützenpräsident (der Verein zählte da 163 Mitglieder). In dem Jahr erfolgte der erste Schießstand-Umbau in Heerde . 2011 wurde ebenso das Jubiläum der Musiker des Vereins gefeiert, der „Lustigen Noten“. Bereits 2012 wird auch der zweite Schießstand in Kuppendorf modernisiert. 2017 feiern die Damen Jubiläum, 2019 heißt es „111 Jahre Schützenherren“. 2020 ist der Verein pfiffig, feiert unter Corona-Auflagen mit 14 Gruppen zu je zehn Schützen „Schützenfest zu Hause“.