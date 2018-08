Küsterhaus in Varrel bietet Klassik, Schlager, Swing und Kleszmer

„Die Pepitas“ gastieren am 13. Januar 2019 im Küsterhaus in Varrel.

Varrel - „Das Programm 2018 / 19 im Küsterhaus Varrel steht fest“, kündigt Gerhard Kropf, Vorsitzender des Vereins „Kultur im Küsterhaus“, an.

Die erste Veranstaltung findet am Samstag, 15. September, um 19 Uhr statt. Im Rahmen der 31. Niedersächsischen Musiktage, die in diesem Jahr unter dem Thema „Beziehungen“ stehen, geht es um „Glänzende Beziehungen – Musik am Hofe des Sonnenkönigs“. Musik von überwiegend französischen Komponisten, dargeboten von Hille Perl (Viola da Gamba) und Lee Santana (Laute) werden geboten, heißt es in der Pressemitteilung. Hille Perl besteche nicht nur durch ausdrucksstarkes Spiel – hochvirtuos und mit Tiefgang –, sondern immer wieder auch durch besondere Programme. Gemeinsam mit ihrem langjährigen musikalischen Wegbegleiter Lee Santana spiele sie Werke, an denen sich auch der Sonnenkönig in seinen Privatgemächern erfreut haben mag.

Die bewährten und im Küsterhaus bekannten Musikerinnen und Musiker um die Referentin Dr. Ulrike Küster beleuchten am Sonntag, 30. September, um 15 Uhr im „Komponistenporträt“ Leben und Werk des Komponisten Antonin Dvorak. Mit dabei sind auch wieder bildhafte Darstellungen heimischer Künstler und eine umfangreiche Dokumentation.

Ein Boogieabend in Erinnerung an den verstorbenen Pianisten Gottfried Böttger steht am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr auf dem Programm. David Herzel konzertierte häufig gemeinsam mit der Hamburger Pianolegende, auch im Küsterhaus in Varrel.

Auch mit seinem langjährigen guten Freund Joe Pentzlin hat Böttger viele Duo-Tourneen gespielt. „Joe Pentzlin und David Herzel werden Böttgers kraftvoll-fröhliche und dabei tief empfundene Musikalität in diesem Gottfried-Böttger-Memorial Concert so würdigen, wie er es sich gewünscht hätte: mit einer Session voller drivender Grooves und swingender Virtuosität“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die „Hamburg Klezmer Band“ gastiert am Sonntag, 11. November, um 19 Uhr zum zweiten Mal im Küsterhaus. Die Band bestehe aus dem Violinisten und Komponisten Mark Kovnatskiy, einem der bemerkenswertesten Klezmerviolinisten Europas, dem Akkordeon-Virtuosen und Arrangeur Stanislav Dinerman sowie dem Tubisten und Musiktheoretiker Mikhail Manevitch, heißt es in der Ankündigung.

Leider ist der Freistätter Autor Kurt H. Möller in diesem Jahr verstorben. Die Veranstaltung „Weihnachten im Küsterhaus“ hatte er immer mitgestaltet. In seinem Andenken soll der literarische Teil des Abends (Freitag, 14. Dezember, 19.30 Uhr) mit seinen Texten gestaltet werden. Den musikalischen Teil übernimmt Dr. Ulrike Küster mit dem Küsterhaus-Ensemble.

Das neue Jahr wird mit „60er Schlager mit Pep“ am Sonntag, 13. Januar, um 19 Uhr eingeläutet. „Die Pepitas“ nehmen ihr Publikum mit in die Zeit, in der sich die Jungs und Mädchen in der Milchbar trafen und Schlager wie „Liebeskummer lohnt sich nicht” ganz oben in den Charts standen. „Mit Tanz, Show, Saus und Braus auf der Bühne präsentieren sie die deutschen Schlager der 60er Jahre“ – heißt es in der Ankündigung.

Die „Jeanine Vahldiek Band – Die Band mit der Harfe“ ist am Sonntag, 17. Februar, 2019 im Küsterhaus zu Gast. Wenn Jeanine Vahldieks Finger über die Harfe fliegen, falle es schwer, sich auf die Texte zu konzentrieren, in denen sie von Selbstzweifeln singt, die man sich eigentlich sparen sollte oder davon, wie man mit Humor auch die schlimmsten Situationen überstehen könne. Steffen Haß, der sie mit Gesang und Percussion begleitet, mache ein Konzert der Jeanine-Vahldiek-Band „so klangvoll, dass es fast unmöglich scheint, dass die beiden nur zu zweit auf der Bühne stehen“.

„An der Mordseeküste“ geht es kriminell zur Sache, wenn die bekannte Autorin Sandra Lüpkes – bewaffnet mit singender Säge, Flügelhorn und knackigen Kurzkrimis – vom Tod der Pastorenkuh singt oder erzählt, was ein untoter Kurt Cobain in einer friesischen Frühstückspension zu suchen hat. Die maritimen Krimis mit plattdeutschen Liedern sind am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr im Küsterhaus zu hören.

Das „Duo TonART“ (Detlef Wehking: Violine / Gesang / Rezitation, Wlodek Jasionowski: Klavier) stellt am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in ihrem Programm „Tucholsky und Co – Politisches und Schlüpfriges“ Texte und Chansons von Kurt Tucholsky und Ralph Benatzky vor, ergänzt durch Instrumentalwerke für Klavier solo und Klavier mit Violine.

Tucholsky greift in seinen Chansons und Texten gesellschaftskritische Themen humorvoll auf, Benatzky vertont ähnliche Themen, so in seinem Chanson „Piefke in Paris“ aus dem Jahre 1917, also während des 1. Weltkrieges. Oder wenn er in „In Büsum gibt‘s einen Keuschheitsverein“ die Sexualmoral aufs Korn nimmt.