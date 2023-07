Abschlussfeier der Oberschule Varrel mit Überraschungseffekt

Von: Gerhard Kropf

Ehrungen für besondere Leistungen: Schulleiterin Carola Labbus, Kristina Engels, Emily Häsemeyer, Rasputin Marx, Kim Anne Schmidt, Sara Liebelt und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. © Gerhard Kropf

Varrel – In feierlichem Rahmen verabschiedete die Oberschule Varrel am Freitag ihren Abschlussjahrgang.

Mit dem Alan-Walker-Lied „Faded“ eröffnete Henner Traemann am Klavier die Abschlussfeier der Oberschule Varrel in der festlich geschmückten Turnhalle. Erst danach kamen die Hauptpersonen: Begleitet von der „Limburg Mustangs“-Einlaufmusik marschierten sie durch die Reihen der Gäste und nahmen ihre Plätze ein. Rektorin Carola Labbus erinnerte das Bild an den Einmarsch der Gladiatoren, wobei diese damals sicher nicht so festlich gekleidet waren wie die 36 Abschlussschüler.

Leni Mohrlüder und Sidney Holzschneider sangen das Lied „Zusammen“ von den „Fantastischen Vier“. Ansonsten standen viele Reden auf dem Programm der rundum gelungenen, lockeren, phasenweise lustigen Abschlussfeier, die allen Beteiligten Spaß bereitete. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher riet den Abgängern, ihre Wurzeln, ihre tollen Eltern und tollen Lehrkräfte nicht zu vergessen. Schulelternratsvorsitzende Ariane Meyer forderte sie auf, nicht nur auf Kopf und Bauch zu hören, sondern auch auf das Herz.

Die Klasse 10R mit Neele Bobrink, Maike Diekmann, Kristina Engels, Marty Färber, Julien Heldmann, Luka Jaskulski, Mika Kellermann, Charlaine Kestel, Sara Liebelt, Dustin Lintelmann, Robin Lück, Lenja Niehaus, David Rudakov, Alexander Schill, Andrej Schill, Johanne Sprick und Klassenlehrer René Vortmeier. © Privat

Carola Labbus stellte ihre Abschlussrede unter die Überschrift „memories and stories“, Erinnerungen und Geschichten. Das hätte auch der Titel der Reden der drei Klassenlehrkräfte Christian Wehebrink (9H), Yvonne Köper (10H) und René Vortmeier sein können, denn auch sie erinnerten in ihren Ansprachen an viele lustige Begebenheiten aus fünf beziehungsweise sechs Jahren Oberschule. In allen Reden kam auch der Online-Unterricht in der Corona-Pandemie zur Sprache. Die Klassensprecher Leon Fischer (9H), Kim Anne Schmidt (10H) und Sara Liebelt (10R) bedankten sich bei ihren Lehrkräften für ihre Arbeit.

Die Schüler hatten eine Reihe von Spielen vorbereitet, bei den ihre Lehrkräfte unter anderem anhand von Kinderbildern oder von kurz beschriebenen Eigenschaften ihre Schüler erkennen sollten. Zusätzlich zu den Zeugnissen erhielten alle Absolventen ein kleines Geschenk, und von jedem Einzelnen wurde ein gemeinsames Foto mit Klassenlehrer und Schulleiterin gemacht.

Die Klasse 10H mit Hannes Cording, Fabian Emker, Emily Häsemeyer, Jason Krätzig, Finn Plate, Kim Anne Schmidt, Moritz Schomburg, Vanessa Wilkens und Klassenlehrerin Yvonne Köper. © Privat

In seiner Funktion als Fördervereinsvorsitzender hob Heinrich Kammacher die Kooperation der Oberschule mit einer Schule in Namibia und die Ausbildung von Klima-Scouts hervor. Anschließend zeichnete er Rasputin Marx (9H), Kim Anne Schmidt (10H) und Sara Liebelt (10R) als die Schüler mit den besten Zeugnissen aus. Der Leiter der Sparkassengeschäftsstelle Varrel, Tim Rehburg, überreichte Kristina Engels und Emely Häsemeyer jeweils eine Ausbildungsprämie.

Nach dem gemeinsamen Lied „Was für eine geile Zeit“zogen die nunmehr „Exschülerinnen und -Schüler“ aus der Turnhalle aus. In Kirchdorf wurde danach „Abschlussball“ gefeiert.

Die Klasse 9H der Oberschule Varrel mit Miriam Fiedler, Leon Fischer, Abas Haidari (fehlt auf dem Foto), Lea Henke, Rasputin Marx, Joy Raschke, Francesca Rüdrich, Mykola Rybak, Maniana Sahlke, Erik Schmetz, Denny Seidel, Joelina Thielemann und Klassenlehrer Christian Wehebrink. © Privat

Vorher hatte Rektorin Carola Labbus noch eine Überraschung parat. Sie wedelte geheimnisvoll mit einer Urkunde, rief ihre Stellvertreterin Julia Gaßmann auf die Bühne und ernannte sie zu deren großer Überraschung offiziell zur „Oberschulkonrektorin“. Die Ernennungsurkunde war erst kurz vor der Feier per Post angekommen, und Labbus hatte sich spontan entschieden, den festlichen Rahmen der Entlassungsfeier zur Ernennung zu nutzen. Julia Gaßmann unterrichtet seit 2011 an der Oberschule Varrel die Fächer Mathematik, Erdkunde, Geschichte, Politik, Wirtschaft und Chemie und leitet die Fachkonferenz Geschichtlich-Soziale Weltkunde. Seit zwei Jahren bekleidete sie außerdem kommissarisch den Posten als stellvertretende Schulleiterin.

Daten und Fakten rund um den Abschluss an der Oberschule Varrel 2023 Insgesamt verlassen 36 Schülerinnen und Schüler die Oberschule in Varrel zum Schuljahresende. Die Schulabschlüsse teilen sich wie folgt auf: Neun Schüler erhalten einen erweiterten Realschulabschluss, elf Schüler erhalten einen Realschulabschluss, vier Schüler einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10, sechs Schüler einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und zwei Schüler erhalten einen Förderabschluss Lernen. „Vier Schüler aus dem Abschlussjahrgang verlassen die Schule leider ohne einen Abschluss, darunter sind aber zwei Schüler, die noch kein Jahr in Deutschland sind. Sie wechseln in die Sprachlernklasse am BBZ“, erklärt Schulleiterin Carola Labbus. Absolventen und Absolventinnen gehen sowohl weiter auf Fachoberschulen, vor allem Wirtschaft, als auch in die Lehre, etwa als Elektriker, Maurer, Lagerlogistiker, zahnmedizinische Fachangestellte oder im Heizung-Sanitärbereich. Einige leisten im nächsten Jahr ein freiwilliges Soziales Jahr in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen.