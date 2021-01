Abschied nach 18 Jahren an der Kasse

Varrel – Silvester 2020 war für Rosi Ebeler mit ein wenig Wehmut verbunden, denn an diesem Tag saß sie das letzte Mal an der Kasse ihres Getränkemarktes an der Parkstraße 1 in Varrel.

Seit 18 Jahren ging die heute 75-Jährige zweimal am Tag von ihrem Wohnhaus im ehemaligen Gasthaus Wessel den kurzen Weg zu ihrem Arbeitsplatz, ein Weg, der ihr mit den Jahren immer schwerer fiel. Auch die Kisten mit dem Leergut, und erst recht die mit den vollen Flaschen, konnte sie immer schwerer bewältigen. Diese Arbeit nahm ihr abends ihre Schwiegertochter ab.

Jetzt wurde der Pachtvertrag zum Ende des Jahres 2020 gekündigt, ebenso der Vertrag mit „GP Getränkepartner“. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen betreibt mehr als 500 Getränkeabholmärkte in ganz Deutschland mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. „Ich hätte ja gerne weiter gemacht“, sagt Rosi Ebeler, „aber die Gesundheit lässt das nicht zu.“

Eigentlich war sie länger als 18 Jahre mit dem Markt verbunden, der sich in den ehemaligen Geschäftsräumen des Kaufhauses Niermeyer befindet. Auch als die Getränkehandlung, die nach Schließung des Kaufhauses hier einzog, noch „Getränkemarkt Fröhlich“ hieß und einen anderen Betreiber hatte, war sie als Handelsvertreterin schon im Geschäft. Zwei Mal in der Woche lieferte der Großhändler Lütvogt aus Wagenfeld Getränke an – laut Rosi Ebeler ein Beweis dafür, dass das Geschäft gut angenommen wurde. Das soll auch weiterhin so sein, wünscht sie sich, „in trockenen Tüchern ist da noch nichts.“ Ein Interessent habe sich gemeldet, der den Markt weiter führen will. Sie würde sich freuen, wenn es klappt und das Geschäft nicht zu lange geschlossen bleibt, so die Varrelerin.

Nachfolger wird gesucht

Das hoffen auch die vielen Kunden, und nicht zuletzt auch Bürgermeister Heinrich Hustedt und sein Stellvertreter Wilfried Wöltje: Sie überraschten Rosi Ebeler an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Blumenstrauß. Sie dankten ihr herzlich für ihr Engagement, das, so der Bürgermeister, dazu beigetragen habe, den Wohnwert in der Gemeinde Varrel zu erhöhen, und wünschten ihr alles Gute für den Ruhestand. Dem schloss sich die anwesende Kundschaft gerne an.

Von Gerhard Kropf

+ Blumen zum Abschied überreichte Bürgermeister Heinrich Hustedt. © -