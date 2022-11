Abitur ist kein Muss: Der Meisterbrief als Ticket für die Uni

Von: Sigi Schritt

Der Hochbau, speziell in Verbindung mit der Tarifbindung, ist für viele junge Menschen interessant. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Agentur für Arbeit, IHK und Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte sind sich einig: Jungen Menschen empfehlen sie erst eine Lehre, dann ein Studium.

Syke/Landkreis Diepholz – Rosige Zeiten für Auszubildende: Weshalb sie sich die Ausbildungsplätze quasi aussuchen können, haben gestern Christoph Tietje, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden, Constantin von Kuczkowski, IHK-Geschäftsstellenleiter, sowie Jens Leßmann, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte, erläutert. Das Trio stellte die Jahresbilanz des Ausbildungsmarktes für den Landkreis Diepholz im Zeitraum von Anfang Oktober 2021 bis Ende September dieses Jahres vor.

Christoph Tietje sieht weiterhin eine Verschiebung von einem Anbieter- zu einem Bewerbermarkt. Das Stellenniveau sei hoch, es gebe aber immer weniger Bewerber. Seine Erkenntnis unterfütterte der Chef der Arbeitsagentur mit Zahlen. Arbeitgeber hätten der Agentur insgesamt 1 441 offene Stellen gemeldet. Der Bedarf habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 118 Stellen oder 8,9 Prozent erhöht. „Junge Menschen haben hervorragende Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“ Von den gemeldeten Ausbildungsstellen waren am 30. September zwölf Stellen unbesetzt, so Tietje. Er berichtet von „zunehmenden Besetzungsproblemen“.

Während der Corona-Pandemie entfielen Praktika: Vielen jungen Menschen fehlt es jetzt an Orientierung

Wie viele junge Menschen haben sich bei der Agentur gemeldet, die sich selbst um eine Azubistelle bemühten? 1 294 Bewerber führt die Statistik. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat die Agentur für Arbeit ein Plus von rund 82 Personen oder 5,9 Prozent verzeichnet. Tietje: Insgesamt 1 183 junge Menschen unterschrieben Ausbildungsverträge oder sie ergriffen eine ausbildungsvorbereitende Maßnahme.

Dass 111 junge Menschen bis Ende September keine Ausbildung gefunden haben, führt Tietjen auf mehrere Gründe zurück: So hätten Berufsberater gewisse Unsicherheiten bei der Berufswahl bemerkt. In der Pandemie seien die für Ober-, Haupt- und Realschüler wichtigen Praktika ausgeblieben. Diese mangelnde Orientierung mache sich bemerkbar. „Zusätzlich mussten einige Jugendliche nach der Klasse 9 feststellen, dass ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz geringer ausgefallen sind als erwartet“, ergänzt der Agenturchef.

Sie stellen die Azubistellen-Bilanz vor (v.l.): Constantin von Kuczkowski, IHK-Geschäftsstellenleiter, Christoph Tietje, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden sowie Jens Leßmann, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte. © Sigi Schritt

In welchen Bereichen gab es die meisten Probleme, Stellen zu besetzen? In den Bereichen Verkauf, Logistik und in den Handwerksberufen, so Tietje. Als attraktiv würden Unternehmen mit Tarifbindung empfunden – laut Jens Leßmann von der Kreishandwerkerschaft etwa im Bauhauptgewerbe: Hochbau- sowie Tiefbau, um ein Beispiel zu nennen. Begehrt seien auch die Berufe Verkäufer/Kaufleute im Einzelhandel sowie Fachkraft für Lagerlogistik.

Christoph Tietje von der Arbeitsagentur hat für angehende Azubis einen Tipp: Wenn möglicherweise nicht alle Anforderungen erfüllt werden, sollten die Bewerber ihre Chancen nutzen, um mit den Betrieben in Kontakt zu treten. „Fehlende formale Voraussetzungen können durch ein gutes Praktikum ausgeglichen werden.“

Studieren ohne Abitur ist möglich

Dem pflichtet Jens Leßmann bei. Aus seiner Sicht lief es für die Azubis im Kreis gut. Die jungen Menschen hätten innerhalb der 1700 Handwerksbetriebe 435 Ausbildungsverträge unterschrieben – nur 16 weniger als im Vorjahreszeitraum. Das sei eine bemerkenswerte Leistung für ein Ausbildungsjahr im Zeichen von zwei Krisen: der Pandemie und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Außerdem hätte die Bevölkerung ein positives (Zukunfts-) Bild vom Handwerk. Sein Tipp für die jungen Menschen, die studieren wollen? Sie sollten zuerst eine Ausbildung und dann die Meisterschule abschließen. Damit würde das Ticket gelöst, um an einer Uni zu studieren. Wer durch eine Lehre einen kaufmännischen oder gewerblichen Beruf ergreift, könne nach der Ausbildung ebenfalls studieren.

Es gibt viele Wege, ohne Abi ein Studium anzugehen, bestätigt Constantin von Kuczkowski. Damit mehr Schüler eine Lehre absolvieren, müssten Betriebe allerdings mehr als bislang tun, um von den Schülern als Ausbildungsort wahrgenommen zu werden. Außerdem müssten Jugendliche auf dem Land die Möglichkeiten bekommen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Arbeitsstätten besser zu erreichen.