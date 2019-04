„Radfahren und Wandern“: Nicht ein einziges Mal zu Fuß unterwegs

Varrel – Zehn Radfahrer begrüßte Gerda Kastens jetzt auf ihrem Hof bei Sonnenschein und kühlem Wind, da kam der „Aufwärmschnaps“ zur Eröffnung der Radfahrsaison 2019 gerade recht. Vor 25 Jahren war die Sparte „Radfahren und Wandern“ innerhalb des TSV Varrel gegründet geworden.

Siegfried Strohbecke hatte seinerzeit die Idee einer Wandersparte gehabt. Gerade erst hatte er sich damals beruflich zurückgezogen, den Lebensmittelladen abgegeben an seinen Nachfolger und zusammen mit Ehefrau Ursula einige Wanderurlaube absolviert. Strohbecke erinnerte sich: Er habe damals an echte Wandertouren gedacht, etwa in den Solling oder den Harz, nicht nur einfach durch die Gegend laufen“. Doch es sollte anders kommen: „Einig war man sich darüber, daß in der neuen Sparte kein Leistungssport betrieben werden soll, sondern normales Radfahren und Wandern, an dem sich auch Ungeübte beteiligen können“: So heißt es in den Unterlagen – und so wurde es vor 25 Jahren kommuniziert. Gewandert ist jedoch nie jemand, heißt es heute seitens des TSV.

Wilhelm Kastens, Gerda Kastens inzwischen verstorbener Ehemann, wurde zum Spartenleiter gewählt. Wilfried Mönning wurde ebenso einstimmig sein Stellvertreter. Beim Ausarbeiten des Programmes entfielen scheinbar jegliche Wandertermine – einzig die Radler haben sich stets getroffen. Alle zwei Wochen, jeweils am Montagabend, war der Hof Kastens an der Bahnhofstraße der Treffpunkt. Nach einer für alle leistbaren Strecke war das Ziel die ehemalige Bahnhofsgaststätte, die zunächst auch als Spartenlokal ausgesucht war. Nach deren Schließung wechselten die Radfahrer in den „Dorfkrug“ von Marianne Dreier in den Varreler Ortsteil Schäkeln. Die erste Ausfahrt vor 25 Jahren führte 18 Radfahrer zur Schäferei Teerling nach Ströhen.

Aus dieser Gruppe waren bei der ersten Ausfahrt des Jahres 2019 Ursel und Wolfgang Böer, Inge Henke und Gerhard Kropf dabei, später stieß Klaus Nuttelmann-Klaus dazu. Auch der erste Vorsitzende des TSV Varrel, Hubert Bedenbecker, ließ es sich nicht nehmen, mitzufahren bei der „Jubiläumsfahrt“. Auf dem Weg wurde die Baustelle der Auebrücke begutachtet, ehe man über die Urloge und einer Kreuzfahrt durch Barenburg in Schäkeln ankam. Zur ersten Ausfahrt des Jahres starten die Radler eigentlich am ersten Montag nach Ostern. Doch die Feiertage liegen in diesem Jahr spät, deshalb erfolgte der Saisonstart jetzt. Weitere Termine folgen am 15. April (erneut um 18 Uhr), 29. April (ab jetzt um 18.30 Uhr), 13. und 27. Mai und weiter im 14-tägigen Rhythmus, wer mitradeln möchte, darf das gerne.

sis / gk