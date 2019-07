7 000 Euro als „Abschiedsgeschenk“ in Bahrenborstel

Vermilion fördert DRK, Jugendfeuerwehr, Theatergruppe / „Exxon“ übernimmt Erdgas-Bohrung

+ Vor einem der neuen Zelte für die Jugendfeuerwehr: Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, Bürgermeister Matthias Stelloh, Dörte Drunagel-Freyer, Bianca Rethorn-Pohl und Kerstin Schaeffer-Fenzl (DRK-Ortsverein), Dennis Kemmann (Theatergruppe „Lustige Lippe“), Thomas Eichler (Förderverein Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen), Jugendfeuerwehrwart Alexander Stumpe und Sandra Finger, Sprecherin von Vermilion Energy (von links). Foto: Behling

Bahrenborstel – Es sei wohl ihr letzter Besuch in Bahrenborstel, vermutete Sandra Finger, Sprecherin von Vermilion Energy, am Mittwochabend beim Treffen im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Holzhausen: Die Ausschüttung von 7 000 Euro aus dem „Nachbarschaftsfonds“ des Energie-Unternehmens an örtliche Vereine ist sozusagen das „Abschiedsgeschenk“.