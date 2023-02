65 Feuerwehrmitglieder im Ernstfall aktiv

Von: Sylvia Wendt

Geehrte Mitglieder und Gäste der Versammlung: Bürgermeister Wilfried Wöltje, Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann, Ortsbrandmeister Fred Melloh, Jörg Mühlenhardt, Christine Eichler, Frank Rohlfs, Wilfried Ahrens, Marcus Wege und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher (von links). © Feuerwehr

Ortsfeuerwehr Varrel vermeldet 23 Einsätze für das Jahr 2022 / Neubau des Gerätehauses

Varrel – Mehrere Sturmeinsätze am 18. Februar 2022 und mehrere große Flächenbrände im Sommer, darunter ein Getreidefeldbrand/Mähdrescherbrand im Ostermoor am 20. Juli ragten im Jahresbericht von Ortsbrandmeister Fred Melloh für das Jahr 2022 heraus. Melloh hatte 23 Einsätze insgesamt notiert: zehn Brandeinsätze, elf technische Hilfeleistungen und zwei sonstige Einsätze. Melloh kann derzeit auf 65 aktive Einsatzkräfte zurückgreifen, die sind seit April 2022 wieder im regulären Dienstbetrieb. Elf Kameraden bilden die Altersabteilung, 19 Kinder und Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr aktiv und 97 fördernde Mitglieder kann die Ortsfeuerwehr Varrel vorweisen.

Beherrschendes Thema in der Ortsfeuerwehr Varrel ist der laufende Neubau des neuen Gerätehauses. Dessen Baufortschritt erläuterte Fred Melloh, bat die Kameraden weiterhin um tatkräftige Unterstützung bei den Arbeiten und dankte allen, die sich bislang mit eingebracht haben. Einer Person dankte er ausdrücklich für ihr Engagement: dem Bauleiter Dieter Rohlfs. „Der ist an jedem Wochenende und manchmal auch noch nach Feierabend auf der Baustelle tätig“, erklärte Fred Melloh. Für alle Helfer und Kameraden ist eine kleine „Rohbaufete“ in Planung – für Freitag, 31. März.

Wahlen, Beförderungen, Neuaufnahmen: Fred Melloh, Jannick Kolloge, Jan Hauke Mohrmann, Christian Melloh, Sven Gödeker, Marco Tuche, Alexander Reuter, Marvin Cording, Lars Wesemann, Thomas Post, stellvertretender Ortsbrandmeister Marcus Wege (von links). © Privat

Mit Erreichen der Altersgrenze verabschiedete Fred Melloh den ehemaligen Ortsbrandmeister Fritz Bruns in die Altersabteilung und überreichte als Dank einen kleinen Präsentkorb. Einen solchen erhielt ebenfalls Kai Stratmann, für seine geleistete Arbeit als stellvertretender Atemschutzgerätewart. sis/r.

Personelles Absolvierte Lehrgänge: Lars Wesemann (Truppmann I, Sprechfunker-Lehrgang), Malte Tober (Truppmann II), Jannick Kolloge (Erste Hilfe, Truppmann II), Julian Kopietz (Fahrer-Sicherheitstraining), Nico Rohlfing (Maschinisten-Lehrgang)

Gewählt: Thomas Post (neu als stellvertretender Atemschutzgerätewart für Kai Stratmann), Malte Tober (3. Gerätewart), Christian Melloh (Truppführer TLF bei der Kreisfeuerwehrbereitschaft)

Ernennungen: Jan Hauke Mohrmann und Lars Wesemann (Feuerwehrmänner), Jannick Kolloge (Oberfeuerwehrmann), Steffen Kellermann (Hauptfeuerwehmann), Sven Gödeker, Alexander Reuter und Marco Tuche (Erste Hauptfeuerwehrmänner)

Neuaufnahmen: Marvin Cording und Michael Rohlfing (Doppelmitgliedschaft Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen)

Ehrungen: Christine Eichler für 25 Jahre Mitgliedschaft, Wilfried Ahrens (nachgeholt aus 2022), Jörg Mühlenhardt und Frank Rohlfs für 40 Jahre aktiver Mitgliedschaft