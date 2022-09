60 Feuerwehrleute im Einsatz: Heuballenbrand in Freistatt geht glimpflich aus

Von: Sylvia Wendt

Heuballen wurden auseinandergezogen und abgelöscht. © Wendt, Sylvia

Freistatt - 60 Feuerwehrleute aus den Ortsfeuerwehren Freistatt, Wehrbleck, Varrel, Barver und Wagenfeld sowie das Einsatzleitfahrzeug samt Besatzung eilten am Montagvormittag um 9.45 Uhr nach Freistatt. Ein Heuballenbrand auf einem Feld hinter dem „Haus Fernblick“ an der Von-Lepel-Straße war gemeldet worden. „Der hätte schlimmer ausgehen können“, stellte Einsatzleiter Nils Enders nach einer Stunde erleichtert fest.

Schlagregen hatte die Ballen in den zurückliegenden Tagen gut „bewässert“. So standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nur etwa zehn Heuballen in Brand – wenn alles trocken gewesen wäre, hätte sich das Feuer noch vor dem Eintreffen der ersten Ortsfeuerwehren in Windeseile „durchfressen“ können.

Heuballen gerieten in Freistatt in Brand. © Privat

Einsatzleiter Nils Enders veranlasste zunächst eine sogenannte „Riegelstellung“, damit sich der Brand nicht auf die weiteren der dort gelagerten gut 150 Heuballen ausdehnen konnte. Mit landwirtschaftlichem Gerät der örtlichen Bewirtschafter wurde die Miete anschließend auseinandergezogen und abgelöscht. „Feuer aus“ wurde nach etwa einer Stunde gemeldet. Der Löscheinsatz wurde mittels der Wasser führenden Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren sichergestellt. Polizeibeamte aus Sulingen sowie Rettungssanitäter waren ebenfalls vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, wird derzeit ermittelt. Fotos: Feuerwehr / S. Wendt