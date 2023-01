46 aktive Einsatzkräfte in der Ortsfeuerwehr

Von: Sylvia Wendt

Beförderungen und Ehrungen mit, von links, Thorsten Grewe, stellvertretendem Bürgermeister Christian Melloh, Tobias Diers, Dennis Gödeker, André Gödeker, Daniel Brokate, Petra Horstmann, Imke Schmedeker, Lena Küthe, Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. © Ortsfeuerwehr

Jugendfeuerwehr bereitet Feier für 40-jähriges Bestehen vor

Dörrieloh – Sie haben Einsätze gemeistert und gesellige Termine genossen: Dörrielohs Ortsbrandmeister Thorsten Grewe kann aktuell auf 46 aktive Einsatzkräfte zurückgreifen. Es gibt 19 fördernde Mitglieder sowie 14 Alterskameraden. Und es gab leise Kritik: Bei der Dienstbeteiligung gäbe es bei einigen Mitgliedern noch Luft nach oben. Im Berichtsjahr verbuchten André und Dennis Gödeker die beste Dienstbeteiligung. Ortsbrandmeister Grewe erinnerte an sechs Einsätze im zurückliegenden Jahr, darunter technische Hilfeleistungen nach der Sturmlage im Februar sowie zwei Brandeinsätze. Nach 30 Jahren wurde sein Stellvertreter Uwe Wiegmann verabschiedet und mit einer Helferparty für die Mitglieder Dank gesagt für die Unterstützung während der Umbauphase des Gerätehauses.

Zwei Termine ragen in diesem Jahr heraus: Die Dörrieloher sind Gastgeber für die Oldiewettbewerbe und die Jugendfeuerwehr feiert 40-jähriges Bestehen – die Termine stehen noch nicht fest. Jugendfeuerwehrwartin Tabea Grewe berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, in der aktuell 23 Jugendliche engagiert sind, zwölf Jungen und elf Mädchen. Einheitsführer André Gödeker gab einen Einblick in die Arbeit der „DekonP Einheit“, in der aktuell 13 Mitglieder der Ortswehr als Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft mitarbeiten. Die Einheit ist beauftragt mit der Dekontamination von Einsatzkräften und betroffenen Personen nach Einsätzen mit atomaren, biologischen oder chemischen Stoffen. Stellvertretender Bürgermeister Christian Melloh dankte den Mitgliedern für die geleistete Arbeit, speziell in der laufenden Bauphase des neuen Gerätehauses. Laut Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher stehen Kommune und Einsatzkräfte der Samtgemeinde vor Herausforderungen in Bezug auf den Katastrophenschutz. Der bilde einen Schwerpunkt, auf den sich vorzubereiten sei. sis/r.

Personelles Lehrgänge: Truppmann-2-Ausbildung: Rieke und Alke Schlamann.

Beförderungen (durch Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann): André Gödeker (Löschmeister), Lena Küthe (Hauptlöschmeisterin).

Ehrungen (durch Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann): 25 Jahre Mitglied: Daniel Brokate, Tobias Diers, Dennis Gödeker, Petra Horstmann und Imke Schmedeker