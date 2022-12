400 000-Euro-Kredit ist notwendig für die Gemeinde Barenburg

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Riesenrutsche im Freibad Barenburg wird saniert. © Förderverein Freibad Barenburg

Barenburg – „Wir befassen uns immer mit dem Barenburger Haushalt zuerst – denn er ist der schwierigste“, erklärte Kämmerer Michael Kopecki, der das Zahlenwerk in seinen wichtigsten Eckdaten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorstellte. Laut Kopecki gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im vierten Quartal 2022 sehr positiv entwickelt (2,1 Millionen Euro mehr, als prognostiziert) und die Umlagen dazu fallen erst im Jahr 2024 an. Dennoch sei es wichtig, dass beim Blick auf die Überschussrücklage rechnerisch immer ein Jahresbetrag an Gewerbesteuereinnahmen in der Rücklage bleibt, damit könnten schlechtere Jahre ausgeglichen werden.

Bürgermeister Lars Röper und der elfköpfige Rat, der in seiner jüngsten Sitzung ohne Ratsfrau Irene Eickmeier tagte, zeigten sich erleichtert, dass die Gemeinde ein „bisschen durchatmen“ könne. Gelder in der Rücklage zu haben, sei wichtig: „Das ist das, was uns den Kopf gerettet hat“, kommentierte Röper. Einstimmig votierte der Rat für ein Zahlenwerk, dass trotz erheblicher guter Nachrichten auch mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 400 000 Euro belastet ist. In einem gesonderten Tagesordnungspunkt wurde das Darlehen vom Rat einstimmig genehmigt. Die Geldaufnahme ist notwendig, um die Ausgaben für die Sanierung der Ortsdurchfahrt zu finanzieren. Außerdem geplant ist der Endausbau der Erschließungsstraße „Mohnblumenweg“ (250 000 Euro).

Michael Kopecki erklärte, dass die Kreditermächtigung Bestandteil des Haushaltsplanes 2021 war („um handlungsfähig zu bleiben“), nach 2022 übertragen wurde – und der Rat das Darlehen aufnehmen müsse, um die Liquidität zu erhalten. Er mahnte, die Ermächtigung nicht erlöschen zu lassen. Kopecki verwies auf die Entwicklung der Haushaltszahlen und nach den bisherigen rein rechnerischen Vorgaben tendiert die Barenburger Liquidität am Ende des Jahres 2024 „gen Null“.

Laut Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher ist die Gesamtlage der Wirtschaft in der Samtgemeinde „außerordentlich gut“, man verzeichne so viel Steuereinnahmen „wie noch nie“. Gleichwohl gebe es Unterschiede in den Mitgliedsgemeinden. Politik und Verwaltung möchten gleiche Lebensbedingungen in allen Mitgliedsgemeinden schaffen, deshalb schultere die Samtgemeinde bereits einige Aufgaben der Gemeinden. Ein weiteres Bonbon: Die Samtgemeindeumlage werde um einen Prozentpunkt auf 50 Prozent reduziert. Für die Gemeinde Barenburg bedeute das 10 000 Euro netto mehr in der Kasse. Laut Kopecki müsse Ende 2023 geschaut werden, ob ein weiteres Darlehen notwendig ist, danach verfalle die Aufnahmeberechtigung. Gerechnet auf jeden Einwohner liege der Landesdurchschnitt der Verschuldung bei 227 Euro – in Barenburg betrage sie jetzt 325 Euro pro Person. Deshalb sei in Barenburg auch in Zukunft ein absoluter Sparkurs notwendig, nur die notwendigsten Investitionen möglich – und eine möglichst schnelle Schuldentilgung anvisiert. Die geht übrigens an die Gemeinde Kirchdorf, nicht an eine Bank. Das Konstrukt Samtgemeinde erlaube es, innerhalb dieses Verbundes zu agieren, sich gegenseitig Kredite zu gewähren. Für die 400 000 Euro ist eine jährliche Tilgung von 100 000 Euro eingeplant, der Kredit wäre dann 2026 abgewickelt. Bestandteil der Vereinbarung: Bräuchte die Gemeinde Kirchdorf das Geld vorher, kann sie es zurückverlangen, die Gemeinde Barenburg müsste sich einen neuen Kreditgeber suchen. Ebenso gilt: Sollte es wieder Guthabenzinsen geben und der Gemeinde Kirchdorf für den Betrag von 400 000 Euro entsprechende Zinsvergütungen entgehen, müsste die Gemeinde Barenburg diese zahlen.

Investitionen im Haushaltsjahr 2023 Geplant: Ausstattung für das Freibad (2 000 Euro), barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle „Auf der Schweineinsel“ (5 000 Euro), Endausbau der Erschließungsstraße „Auf der Koppel“ (100 000 Euro). 8 000 Euro sind eingeplant, um den Kassenautomaten am Freibad auf EC-Kartennutzung einzurichten, 12 000 Euro für die Sanierung der Rutsche und weitere 5 000 Euro für den Blitzschutz, 15 000 Euro für Malerarbeiten am Fachwerk des Speichers und 25 000 Euro für einen neuen Zaun am Fischteich.