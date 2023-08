Landjugend feiert: 30 Jahre Scheunenfete Varrel

Von: Sylvia Wendt

Der Vorstand der Landjugend Varrel mit, von links, Mia Gödeker, Marvin Cording, Oliver Johanning, Ferry Tober, Malte Tober, Jan Plagge, Kim-Bastian Wiegmann, Jan Hauke Mohrmann und Jarne Bobring. © Landjugend

Und keiner muss fegen oder Klinken putzen bei der Feier am Samstag

Varrel – „Nach sechsjähriger Pause ist es endlich soweit: In Varrel wird es an diesem Wochenende wieder eine Scheunenfete geben“, kündigt die Landjugend Varrel an, deren Mitglieder derzeit jeden Abend im Einsatz sind, um die Scheune für die Feier herzurichten. Gefeiert wird am Samstag, 2. September, ab 20 Uhr, wie bisher, auf dem Oberdamm.

Neustart Scheunenfete – und gleich mit einem 30. Geburtstag. Wer putzt die Klinken? Oder muss gefegt werden? „Nein, ein Klinkenputzen oder Fegen gibt es nicht“, sagt Jan-Christian Maschke.

Angeschrieben wurden alle örtlichen Vereine und „Nachbarlandjugenden“, denn als „Bonbon“ gilt: Ab zehn anwesenden Mitgliedern gibt es Vergünstigungen.

Laut Maschke wird der großzügige Außenbereich neben der Scheune, der bei den letzten beiden Scheunenfeten erstmals aufgebaut wurde, wieder errichtet: „In diesem umgrenzten Bereich wird es Essensmöglichkeiten, gemütliche Sitzgelegenheiten und eine Schießbude geben. Außerdem soll es den Gästen so ermöglicht werden, ihre Getränke mit ins Freie zu nehmen.“ Für die Musik sorgt „DJ Crooner“ (Florian Croon).

Gute Laune ist aber bei jedem Wetter garantiert, heißt es. Die Veranstalter hoffen auf einen guten Besuch und bitten darum, den Personalausweis am Eingang bereit zu halten.

Was bedeutet die Scheunenfete in Varrel – etwa für die Landjugend? „Die Scheunenfete ist für die Landjugend das Highlight des Jahres und für Varrel eine beliebte Fete. Der Vorstand beginnt schon Wochen vorher seine Planungen und die vielen Helfer beim Aufbauen sind immer gerne und mit Freude dabei.“

Die Scheunenfeten bieten gar die Chance, die Partnerin oder den Partner fürs Leben kennenzulernen: „Ja es gibt Ehepaare, die sich auf der Scheunenfete kennengelernt haben. Allein unserem Gründungs-Vorsitzenden sind zwei Ehepaare bekannt“, bestätigt Maschke.

In den zurückliegenden 30 Jahren gab es viele junge Varreler, die sich engagiert haben, aktuell ist als Vorsitzender Marvin Cording aktiv, sein Stellvertreter ist Jan Plagge, die Kasse führt Jan Hauke Mohrmann und Schriftführer ist Oliver Johanning. Den Festausschuss bilden Ferry Tober, Malte Tober, Kim-Bastian Wiegmann und Mia Gödeker. Kassenprüfer ist Jarne Bobring. „Und auch frühere Generationen, die gerne mit Rat und Tat zur Stelle sind, bringen sich in die Arbeit der Landjugend Varrel ein“, berichtet Jan Christian Maschke.

Die Landjugend als Verein wurde am 4. März 1994 gegründet. Einer der Initiatoren ist Jörg Mühlenhardt, der 30 junge Leute aus de Gemeinde, den damaligen Bürgermeister Ortwin Stieglitz und zwei Mitglieder der benachbarten Landjugend aus Ströhen zur ersten Versammlung willkommen heißt.

Eine Scheunenfete auf dem Oberdamm im Jahr 1993 war so gut verlaufen, dass sie in eben jener Gründung des Vereins mündete. In der Chronik ist notiert, dass gleich 27 Jugendliche den „Freizeitübergabevertrag“ , wie sie die Eintrittserklärung humorvoll bezeichneten, unterschrieben haben.

In der Satzung ist eine lange Liste genannt, die an Engagement unter dem Dach der Landjugend möglich ist und tatsächlich haben sich die Mitglieder seit drei Jahrzehnten auf ganz vielfältige Weise ins Dorfleben eingebracht.

Ob Tanzgruppe oder Bude beim Nikolausmarkt, ob Teilnahme an der landesweit durchgeführten 72-Stunden-Aktion oder ob gemeinsame Ausflüge, wie zuletzt im November 2023 zum Spirituosenhersteller Berentzen: Aus dem Dorfgeschehen sei die Landjugend in Varrel nicht wegzudenken.

Wie versteht sich der Verein heute? Was sind seine Ziele? „Ich würde sagen, die Landjugend ist eine gute Möglichkeit, für die Varreler Jugend zusammen zu kommen, sich zu treffen und Spaß zu haben. Momentan läuft es sehr gut in der Landjugend und wir haben viele Neueintritte“, berichtet Jan Christian Maschke.

Eine Neuerung, die 2019 und 2023 eingeführt wurde: der „Himmelfahrt Checkpoint“ am Göpelschuppen auf dem Oberdamm. Von 10 bis 17 Uhr ist die Varreler Landjugend vor Ort, bietet einen kurzen Zwischenstopp an für die zahlreichen Himmelfahrtstouren, mit kalten Getränke, Bratwurst (sowie die Gelegenheit auf Toilette zu gehen). Und die Landjugend Varrel bereitet einige Spiele vor für ihre Gäste.

Spiele wird es am Samstag, 2. September, nicht geben. Wer mit der Landjugend feiern möchte, kommt ab 20 Uhr vorbei.