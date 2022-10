27 Majestätenpaare sind beim Bezirkskönigsball in Varrel dabei

Teilen

Die Landesmeister mit Siegfried Brockmann, Gerd Harzmeier, Cord Borchers-Rohde (von links), Claudia Reuter und Anja Klanke-Luzniack (von rechts). © Marianne Vallan

Varrel – Fast 500 Gäste aus 19 Vereinen mit 27 Königspaaren begrüßte Präsident Karl-Friedrich Scharrelmann am Samstag zum Königsball des Bezirksschützenverbandes Grafschaft Diepholz im Varreler Gasthaus „Lindenhof“ (Hartje-Melloh), berichtet Bezirkspressewartin Marianne Vallan. Organisator war diesmal der Kreisverband I.

„Mit im Mittelpunkt standen die Ehrungen der Sportschützen, für ihre überragenden Leistungen bei der Landesverbandsmeisterschaft und Teilnahmen an den Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen in ihren jeweiligen Altersklassen mit Luft- und Kleinkalibergewehr, Luftpistole, Sportpistole, Freie Pistole und Lichtschießen.“ Die Würdigung nahm Bezirkssportleiter Siegfried Brockmann vor, unterstützt von Gerd Harzmeier, Cord Borchers-Rohde, Anja Klanke-Luzniack und Claudia Reuter, die den Sportschützen Ehrengaben und „Flachgeschenke“ überreichten. Eine besondere Ehrung galt den Lichtpunktschützen für ihre Platzierungen am Norddeutschland Cup in der Schülerklasse in Brackel (Landesverband Hamburg): Jantje Kunst vom Schützenverein Drebber, Theo Borchers-Rohde und Peter Freye vom Schützenverein Klein Lessen. Vallan: „Die vielen Gäste belohnten die geehrten Sportschützen mit großem Beifall für ihre tollen Leistungen im Sportjahr 2022.“

Stellvertretender Kreisverbandspräsident Klaus Bollhorst bat anschließend alle Majestäten namentlich in den Saal. Musikalisch wurden die Königspaare von der Band „Certain Souls“ begleitet, „sie alle wurden mit frenetischem Applaus im Saal begrüßt.“ Von Karl-Friedrich Scharrelmann, Claudia Reuter und Siegfried Brockmann erhielten sie Nadeln und Blumensträuße. Angeführt wurde der Einmarsch von Sylvia Johnson vom Schützenverein Drebber als Landesalterskönigin 2020 mit Ehemann Ulrich sowie Vanessa Rothe vom Schützenverein Diepholz als Dritte Landeskönigin 2022 mit Begleiter Daniel Wilker – beide erhielten zusätzlich eine Ehrengabe des Bezirksschützenverbandes als Erinnerung. Ebenfalls vorne dabei beim Defilee waren Kreiskinderkönig Hannes Lampe mit Begleiterin, Kinderkönigin Haylee Gellert (Schützenverein Brockum) sowie Kreisjugendkönigin Alicia Ziegler mit Begleiter Nils Bokelmann (Schützenverein Rehden). Marianne Vallan: „An den Ehrentanz aller Majestäten schloss sich ein beschwingter Abend an, gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht.“

Auch Ehrungen für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften und Erfolge im Blasrohrsport erfolgten in Varrel. © Marianne Vallan