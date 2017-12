24-Jähriger bei Unfall in Bahrenborstel schwer verletzt

Bahrenborstel - Ein 24 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Unfall im Bahrenborsteler Ortsteil Holzhausen in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Nienburg gegen 19 Uhr mit seinem VW die Landesstraße von Holzhausen in Richtung Hannoversch Ströhen. Etwa einen Kilometer nach Ortsausgang kam er auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er war zunächst nicht ansprechbar, konnte aber insoweit stabilisiert werden, dass ein Transport ins Klinikum Minden erfolgen konnte. Nach erfolgter OP sei er inzwischen laut Angaben der Angehörigen nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es in der Polizeimeldung. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen.