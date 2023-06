234 Tonnen CO 2 durch IT-Nutzung des Landkreises Diepholz

Von: Anke Seidel

Digitales Lernen setzt nicht nur das Vorhandensein von Hardware für Schüler voraus. Im Hintergrund braucht es auch genug Rechenpower und Speicherplatz. Da Energie kostbar ist, ergründet der Landkreis nun, ob in diesem Bereich mehr Klimaschutz möglich ist. © Marijan Murat/dpa

Kann der Landkreis Diepholz im Bereich der Server und Rechenzentren Energie sparen? Ja, sagt eine Studie. In Schulen sogar bis zu 25%.

Landkreis Diepholz – Jeder Handy-Nutzer ist mit einem verbunden: 50 000 Rechenzentren gibt es zurzeit in Deutschland, die aktuell drei Prozent des gesamten Stroms in der Bundesrepublik verbrauchen – und damit sieben Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr erzeugen. „Tendenz stark steigend“, so Martin Weber, Berater Rechenzentren im Unternehmen Prior1, der diese Zahlen im Fachausschuss für Kreisentwicklung nannte.

Stromsparidee: Schulserver in den Ferien und am Wochenende abschalten

Im Auftrag des Landkreises Diepholz hatte Prior1 in St. Augustin die Potenzialstudie Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in Rechenzentren im Landkreis Diepholz erarbeitet. Will heißen: Martin Weber hatte ganz konkret untersucht, wo und auf welche Weise der Landkreis die Energiekosten senken könnte.

Insgesamt 22 solcher Rechenzentren betreibt der Landkreis – zwei in Diepholz (Kreishaus sowie Einsatz- und Rettungsleitstelle), zwei in Syke (Kreishaus und Heizhaus des Schulzentrums), zwei an den Feuerwehrtechnischen Zentralen (Barrien und Wehrbleck), zwei bei der AWG (Bassum) sowie 14 an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Sie verbrauchen insgesamt 564.845 Kilowattstunden Strom (Kosten: 134.000 Euro) und verursachen 234 Tonnen CO 2 pro Jahr. Weil die Server bisher nicht mit Strommessstellen ausgestattet sind, musste sich Martin Weber nach eigenen Angaben auf die Herstellerdaten zum Energieverbrauch beziehen.

Im Fachausschuss erklärte er, wie der Stromverbrauch kurz- und langfristig gesenkt werden kann. Zum einen könnten die Energiesparfunktionen der IT-Systeme genutzt, zum anderen die Server an den Schulen während der Wochenenden und in den Ferien ausgeschaltet werden. Außerdem gehören die Optimierung der Luftführung und der Datenhaltung sowie die Nutzung von Cloud-Diensten dazu. In jedem Fall plädierte Martin Weber für einen „konsequenten Ausbau der Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden“.

Zurzeit sei man dabei, Server zu bündeln, erklärte Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine auf Nachfrage des CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Volker Meyer. In den Schulen würden Server zurückgebaut und dann zentralisiert. Ulrich Helms (FWG) hatte die Option der Auslagerung in die Cloud kritisch im Blick: „Ich frage mich, was ausgelagert werden kann?“ Der Erste Kreisrat verwies auf die elementare Bedeutung der Datensicherheit: „Wir müssen unsere Daten so erstellen, dass sie resilient sind.“

Optimierungspotenzial zwischen 25% (Schulen) und 2% (AWG)

Romuald Buryn (Grüne) hinterfragte die Möglichkeit, ob die Abwärme der Rechenzentren nicht sinnvoll genutzt werden könne. „Theoretisch ist das möglich, aber nicht so einfach“, antwortete Martin Weber. Entscheidend sei, ob eine entsprechende Wärmeleistung vorhanden und ob ihre Nutzung ökonomisch sei. Das sehe er aktuell nicht, so der Berater Rechenzentren.

73 Seiten umfasst seine Potenzialanalyse Energieeffizienz. Ein Aspekt darin: der Einsatz moderner und energieeffizienter Hardware. „Ältere IT-Systeme erbringen bei gleicher Energieaufnahme nur einen Bruchteil der Leistung neuer und moderner Geräte“, erläutert Martin Weber in seiner Studie. „Daher sollte eine regelmäßige Überprüfung durchgeführt werden, ob die eingesetzten IT-Systeme noch zeitgemäß und für den aktuellen Einsatzzweck und Bedarf passend sind.“

Unter dem Strich sieht Martin Weber bei den Rechenzentren des Landkreises in Syke und Diepholz 10 Prozent Optimierungspotenzial, bei den Schulen 25 Prozent sowie bei den Feuerwehrtechnischen Zentralen 20 Prozent. Weil die AWG weitestgehend moderne Hardware im Einsatz hat, sind es dort gerade einmal zwei Prozent. Insgesamt könnten laut Studie 72.274 Kilowattstunden Strom und Kosten von 17.696 Euro pro Jahr eingespart werden – aber genauso 34,8 Tonnen CO 2 . Zum Vergleich: Die Studie kostete 40.291 Euro, von denen der Bund 27.189 Euro übernahm.