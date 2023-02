Landkreis Diepholz: Anteil regenerativer Energien bei 200%

Von: Anke Seidel

Wind und Sonne erzeugen im Landkreis doppelt so viel Strom, wie die Kreisbewohnerinnen und -bewohner verbrauchen. © Philipp Köster

Im Landkreis Diepholz erzeugen regenerative Energiequellen doppelt so viel Strom, wie verbraucht wird. Aber sind Versorgungsausfälle ausgeschlossen?

Landkreis Diepholz – Es ist eine beeindruckende Bilanz: Doppelt so viel Strom, wie alle Einwohner des Landkreises Diepholz verbrauchen, wird in diesem Lebensraum durch Wind- und Sonnenkraft erzeugt. Der Anteil regenerativer Energien liegt bei 200 Prozent, berichtet Milena Neermann als Pressesprecherin des Netzbetreibers Avacon auf Anfrage. Damit ist der Landkreis zwar ein enorm starker Strom-Exporteur, aber trotzdem nicht vor einem Stromausfall geschützt.

Landkreis Diepholz verfügt über Strom-Notfallplan

Denn im Stromnetz sind alle mit allem verbunden – europaweit. Was, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und der Strom deshalb gezielt abgeschaltet werden muss, also ein Brownout eintritt? Welche Maßnahmen greifen dann – und was geschieht bei einem Blackout, einem unvorhergesehenen Stromausfall?

Strategisch ist der Landkreis Diepholz als Katastrophenschutzbehörde auf einen solchen Fall vorbereitet. Ein externes Gutachten habe der Landkreis schon Mitte vergangenen Jahres erstellen lassen, so war vom Ersten Kreisrat Jens-Hermann Kleine zu erfahren: „Aus diesem Gutachten ergeben sich Handlungsfelder und auch konkrete Empfehlungen – sowohl für den Landkreis selbst als auch für die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.“ Mit der Umsetzung dieser Empfehlungen sei bereits begonnen worden. Daraus ergebe sich insgesamt ein Strom-Notfallplan: „Bereits jetzt sind umfangreiche Checklisten für ein mögliches Blackout-Szenario vorhanden“, erläutert der Erste Kreisrat weiter. „Der Katastrophenschutz-Stab würde im Ernstfall unverzüglich mit der Abarbeitung dieser Checklisten beginnen.“

Pflicht zur Selbstvorsorge und Notstromaggregate Rechtlich sind die Zuständigkeiten bei der Vorsorge vor einem Stromausfall klar geregelt. „Die Alten- und Pflegeheime sind grundsätzlich in der Pflicht, eine Selbstvorsorge für einen möglichen Stromausfall zu betreiben“, erklärt Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine. Dennoch habe es seitens des Landkreises Gespräche mit den kreisangehörigen Kommunen gegeben, um im Ernstfall zumindest die beatmungspflichtigen Patientinnen und Patienten in den Kommunen evakuieren zu können, sodass die Beatmung weiterhin sichergestellt werden könnte. Weitere Planungen werden noch erarbeitet.

Die drei Kliniken Diepholz, Bassum und Sulingen verfügen über Notstromaggregate, die den Betrieb der wichtigsten Krankenhausbereiche auch im Falle eines Blackouts weiterhin mit Strom versorgen könnten – bei entsprechendem Bedarf auch mit Treibstoff vom Landkreis Diepholz. „Die Kraftstoffversorgung des Landkreises ist in diesem Zusammenhang unter anderem über die Bundesnotreserve sichergestellt“, so ist von Jens-Hermann Kleine zu erfahren. „Wie die Versorgung konkret erfolgt, unterliegt der Einstufung als Verschlusssache, um Zugriffe Dritter auf diese Versorgungswege zu vermeiden.“ Nur so viel fügt der Erste Kreisrat noch hinzu: „Mit diesen Maßnahmen können die Krankenhäuser dauerhaft einsatzbereit gehalten werden.“ sdl



Das Szenario sei in einer zweitägigen Übung bereits erprobt worden. „Der Notfallplan soll dabei zunächst eine Zeitspanne von mindestens 96 Stunden abdecken“, erläutert Jens-Hermann Kleine. Man gehe davon aus, dass sich die Lage dann stabilisieren werde und eine Mindest-Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aufgebaut werden könne. Weitere Einzelheiten nennt der Erste Kreisrat ganz bewusst nicht: „Das ist Verschlusssache!“

Avacon: Seit 2006 kein Blackout ‒ Versorgungssicherheit sehr hoch

Wie wahrscheinlich ist ein Blackout oder ein Brownout? Milena Neermann erklärt: „Den letzten Blackout hatten wir im Jahre 2006, ansonsten sprechen wir von regionalen Stromausfällen, die sich in den meisten Fällen schnell beheben lassen. Im Kontext solcher Stromausfälle haben sich unsere ausgearbeiteten Krisenszenarien bereits bewährt.“

Zum Brownout fügt die Avacon-Pressesprecherin hinzu: „Geplante Abschaltungen sind ein gezieltes Instrument, um einen Blackout bei Strommangel zu verhindern.“ Solche Maßnahmen würden durch den Übertragungsnetzbetreiber koordiniert und vorrangig bei Großverbrauchern wie der Industrie angewendet. „Sie sind regional und zeitlich stundenweise begrenzt, rechtlich verankert und mit erprobten Prozessen hinterlegt. Die Wiederinbetriebnahme des Netzes ist unproblematisch“, erläutert die Avacon-Sprecherin.

Grundsätzlich sei die Versorgungssicherheit bei Strom in Deutschland sehr hoch. „Um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums eine Sonderanalyse durchgeführt“, erläutert die Avacon-Pressesprecherin zum Hintergrund und beschreibt das Ergebnis so: „Es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien in der Stromversorgung kommen wird. Für diese sehr unwahrscheinlichen Fälle hat das Bundeswirtschaftsministerium als Antwort weitere Vorsorgemaßnahmen beschlossen, die eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen sollen.“