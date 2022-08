Großeinsatz der Feuerwehren: 120 Heuballen in Freistatt in Brand

+ © ZUmaya 120 Heuballen gerieten in Freistatt in Brand. © ZUmaya

120 Einsatzkräfte aus acht Ortsfeuerwehren vor Ort

Freistatt –Es ist 17.48 Uhr am Sonntag, als die Ortsfeuerwehr Freistatt zum Rundballenbrand gerufen wird. Vor Ort aber sieht Einsatzleiter Nils Enders 120 Heuballen in Vollbrand – und lässt sofort alle wasserführenden Fahrzeuge nachalarmieren. Vor Ort sind letztlich acht Ortsfeuerwehren und 120 Einsatzkräfte aus den Samtgemeinden Kirchdorf und Rehden, Klein Lessen, Wagenfeld und Ströhen. Die Rathloser werden nachalarmiert, können wieder umkehren. Bei den in Brand geratenen Heuballen handelt es sich nicht um jene, die von der B 214 aus sichtbar sind, sondern um Heuballen, die auf einer entlegeneren Böschung gelagert werden – die auf 200 Metern ebenfalls abgebrannt ist. Die B 214 musste nicht gesperrt werden. Dass das Feuer nicht zu einem lodernden Flächenbrand ausuferte, sei dem schnellen Einsatz der Ortsfeuerwehren zu verdanken, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Jens Seeker. Die Ursache ist noch unbekannt.



Ein Lohnunternehmen aus der Gemeinde Wagenfeld brachte mit landwirtschaftlichen Maschinen insgesamt 50 000 Liter Wasser zur Einsatzstelle. Zunächst hatten die wasserführenden Fahrzeuge im Pendelverkehr die Löscharbeiten ermöglicht, dann wurde eine gut 1,5 Kilometer lange Schlauchleitung gelegt. Die Drohnengruppe Mitte ist vor Ort, auch die DRK-Bereitschaften Varrel und Siedenburg – für den Eigenschutz der Feuerwehrleute, denen Erhebliches abverlangt wird. „Feuer aus“ kann um kurz nach 21 Uhr gemeldet werden und alle Einsatzkräfte bleiben unverletzt: „Wir haben heute Glück gehabt“, bilanziert Seeker.